«Factory in Concert»: Festival in Ebnat-Kappel wartet zu 100 Prozent mit Schweizer Musik auf Es ist klein und fein und findet am 14. und 15. Juni zum zweiten Mal statt: Das Festival «Factory in Concert» auf dem Gelände der Alder+Eisenhut in Ebnat-Kappel. Die Organisatoren wollen mit dem Programm ein breites Publikum ansprechen. Sabine Camedda

Crimer spielt nicht nur auf grossen Bühnen, sondern auch am «Factory in Concert» in Ebnat-Kappel. (Bild: Ralph Ribi)

Die Premiere von «Factory in Concert» im vergangenen Juni verlief zur Zufriedenheit der Organisatoren. So entschlossen sie sich, das Festival in diesem Jahr zu wiederholen. Aber mit einigen Anpassungen. «Im vergangenen Jahr legten wir den Schwerpunkt auf Rockmusik, in diesem Jahr sind wir vom Musikstil her breiter aufgestellt. Wir hoffen, dass wir so mehr Publikum ansprechen können», sagt Luz Liebich. Er ist als Programmchef für den musikalischen Inhalt des Festivals zuständig.

Anna Rossinelli, Crimer und noch mehr Bekannte

Anna Rossinelli (Bild: PD)

Das Line-up für das diesjährige Festival besteht ausschliesslich aus Schweizer Bands. Am Freitag, 14. Juni, stehen Künstler wie Redwood, Ritschi und Marc Amacher auf der Bühne in Ebnat-Kappel. Am Samstag folgen Bands wie Swissmayd, Rival Empire und die Hillbilly Dungarees Revelation. Highlights an diesem zweiten Festivalabend sind die Auftritte von Anna Rossinelli und von Crimer.

Vor diesen Hauptacts haben an beiden Tagen Nachwuchsbands aus der Region die Möglichkeit, bei «Factory in Concert» aufzutreten. «In den Statuten unseres Vereins, der hinter dem Festival steht, haben wir die Förderung von Nachwuchsbands als einen Vereinszweck festgeschrieben», erklärt Luz Liebich. Wobei die Region weiter gefasst sei als das Thur- und das Neckertal, ergänzt er.

Riana. (Bild: Sascha Erni)

Zu 100 Prozent aus dem Toggenburg ist die Band Pickaback, die das Festival am Freitagabend eröffnet. Aus der weiteren Region, nämlich aus dem Linthgebiet, stammen die Mitglieder von Crycaptains. Zwei von ihnen haben zuvor in der Band Never Blond gespielt, die im Toggenburg nicht unbekannt ist. Gespannt sein darf das Publikum auf den Auftritt von Riana. Sie ist eine junge Singer/Songwriterin und durfte sich im vergangenen Jahr als Siegerin des BandXost feiern lassen.

Zelte bieten Schutz vor dem Wetter

Luz Liebich ist sich bewusst, dass das Musikprogramm dichter sein könnte. «Wir haben bei ‹Factory in Concert› nur eine Hauptbühne und brauchen folglich zwischen den Acts der Künstler Zeit für den Bühnenumbau», begründet er. Dem Publikum kämen solche Pausen aber entgegen, meint er. «Sie können diese Zeit nutzen, um die Gastrozelte zu besuchen.»

Damit spricht er eine weitere grosse Neuerung gegenüber dem Vorjahr an. In diesem Jahr kommen für den Gastrobereich keine Lastwagen mehr zum Einsatz, dafür aber grosse Zelte. In diesen gebe es eine Vielzahl von Sitzplätzen, streicht Luz Liebich einen Vorteil hervor. Nicht unwesentlich sei zudem, dass die Zelte einen Schutz vor dem Wetter bieten, sowohl vor Regen als auch vor zu starkem Sonnenschein.

Um den Durst stillen zu können, stehen dem Publikum mehrere Bars zur Verfügung. Auch hier versuchen die Organisatoren, möglichst viele Geschmacksrichtungen abzudecken. Unter anderem gibt es eine Bierbar und eine Cocktailbar. Natürlich gibt es ebenfalls ein grosses Angebot an Getränken ohne Alkohol. Breit ist auch die Palette an Speisen, die am Festival zu bekommen sind.

Areal ist ideal für ein Open-Air

Nichts verändert wird hingegen beim Gelände bei Alder+Eisenhut. Dieses habe sich im vergangenen Jahr gut bewährt, sagt Luz Liebich. Und sollte es in diesem Jahr nass werden, bleiben die Schuhe sauber, weil der Boden geteert ist. Zudem sei es möglich, nahe beim Festivalgelände zu zelten, was zum Feeling beitrage. Wer lieber nach Hause zurückkehrt, der findet in der Nähe Stationen des öffentlichen Verkehrs und auch genügend Parkplätze.