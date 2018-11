Zeugen widersprechen einander

Skifahrer und Snowboarder, welche von hinten kommen, müssen ihre Fahrspur so wählen, dass sie vor ihnen fahrende Personen nicht gefährden. Auf Skipisten darf man von rechts oder von links sowie von unten oder von oben überholen. Bedingung ist, dass der Abstand vom überholenden zum überholten Skifahrer immer so gross ist, dass dieser für seine Bewegungen genug Raum hat. Das heisst es unter anderem in den FIS-Regeln für Skifahrer und Snowboarder.

Sodann muss jeder Skifahrer und Snowboarder sich so verhalten, dass er keinen anderen gefährdet oder schädigt. Skifahrer und Snowboarder fahren auf Sicht. Sie müssen Geschwindigkeit und Fahrweise ihrem Können sowie den Gelände-, Schnee- und Wetterverhältnissen anpassen. Daneben müssen sie die Verkehrsdichte auf der Piste berücksichtigen. Die Aufzählung ist nicht vollständig. Die FIS-Regeln für das Verhalten auf Ski- und Snowboard-Pisten sind in der Schweiz verbindlich.