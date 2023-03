Zeitreise Nostalgie-Skirennen in Unterwasser: Rennfahrerinnen und Rennfahrer aus der ganzen Schweiz waren dabei Am Samstag fand trotz Wetterkapriolen das fünfte Nostalgie-Skirennen auf dem Iltios in Unterwasser statt. Die Rennfahrerinnen und Rennfahrer aus Bern oder dem Wallis fuhren teils mit antiken Holzskiern aus dem 1920er-Jahren.

Nicht nur farblich stylisch sondern auch mit perfekter Hocke fährt Andrea Allmann auf dem Förderband hoch Bild: Christiana Sutter

Am Samstagmorgen wurden die Organisatorinnen und die Chrampfer mit einer Neuschneedecke auf dem Iltios überrascht. Wegen der Wettervorhersage mit Sturm Tags zuvor konnte der Lauf erst am Renntag ausgesteckt werden. Ein Team aus ehemaligen Skirennfahrern und helfenden Händen steckte einen flüssigen Lauf.

Der Start befand sich unter dem ersten Masten der Chäserruggbahn. Mit blinden Toren gespickt führte das Rennen durch das Kinderland der Skischule bis ins Iltios. Als spassigen und modernen Faktor wurde das Förderband im Kinderland mit ins Rennen integriert. Das sorgte nebst den Sturzeinlagen auf dem Schnee für Spass bei Teilnehmenden und Zuschauern.

Von links: Das perfekte Rennen wird von Profis ausgesteckt, Prisco Raguth, Rolf Steiner, Andrea Allmann und Tanja Vetsch Bild: Christiana Sutter

Das nostalgische Skirennen ist nicht nur ein Plauschrennen. Die Initiantinnen von NostalSki Toggenburg möchten die Skisportpioniere nicht vergessen lassen und die bereits jahrhundertlange Tradition des Wintersports im Toggenburg pflegen.

In die Rennstrecke wurde auch das Ski-Förderband im Kinderland integriert. Christiana Sutter

Teilnehmende aus Bern, Wallis oder Graubünden

Dieser Anlass soll auch eine Plattform bieten, um über ehemalige Zeiten und Erfolge zu berichten und prahlen. Dass es nicht nur im Toggenburg Personen gibt, die Freude am nostalgischen Skifahren haben, bewiesen die Teilnehmenden aus der ganzen Schweiz. Die Rennfahrerinnen und Rennfahrer reisten aus dem Wallis, dem Berner Oberland, der Innerschweiz, Appenzell Innerrhoden, Zürich und Graubünden an.

Sie waren es dann auch, die das Rennen dominierten. Wie früher wurden vor dem Start noch Wachsweisheiten ausgetauscht. Die Auswahl des richtigen Skiwachs war an diesem Samstag entscheidend für den Verlauf des Rennens. Denn der Neuschnee war so richtig klebrig.

Doch auch das Renngefährt war entscheidend. Das Nostalgierennen wurde in drei Kategorien ausgetragen: In der Königsklasse starteten Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer mit Holzskiern ohne Kanten, in der Oldies-Kategorie wurde mit Holzskiern mit Kanten gefahren und in der Retro-Kategorie schliesslich Teilnehmende mit Metallskis bis Jahrgang 1989.

Die ehemaligen Skirennfahrer Rolf Steiner, Beni Bischofberger und Walter Sonderegger am Fachsimpeln. Bild: Christiana Sutter

Rangverkündigung mit Toggenburger Beteiligung

Die besten Rennfahrerinnen und Rennfahrer in der Retro-Kategorie: 2. Thomas Koster, Wattwil, 1. Tanja Vetsch, Wildhaus, 3. Armin Peter, Stäfa. Bild: Christiana Sutter

Nach dem Nostalgierennen stand im Bergrestaurant Iltios die Rangverkündigung mit musikalischer Unterhaltung auf dem Programm. Sämtliche Teilnehmende erhielten ein Diplom, das nach einer Vorlage aus den 1940er-Jahren gedruckt wurde.

Die drei Erstrangierten jeder Kategorie durften eine selbstgestrickte Zipfelkappe mit aufgenähtem Abzeichen entgegennehmen. In der Königsklasse, mit Holzskis ohne Kanten, holte sich Beni Bischofberger aus Oberegg AI den ersten Platz. In der Oldies-Kategorie mit Holzskiern mit Kanten gewann der Walliser Romeo Bittel aus Termen. Auch die Toggenburger Teilnehmenden gingen nicht leer aus: In der Metallski-Kategorie belegte die Wildhauserin Tanja Vetsch den ersten Rang, der Wattwiler Thomas Koster fuhr auf den zweiten Rang.

Alle Rennfahrerinnen und Rennfahrer erhielten zudem ein gesticktes Abzeichen. Das Abzeichen wurde von Bernhard Hollenstein aus Dreien mit einer Handstickmaschine angefertigt. Der 87-jährige Hollenstein ist noch einer der letzten Handsticker in der Schweiz. Mit dem handgestickten Abzeichen möchte NostalSki Toggenburg ein traditionelles Handwerk in Erinnerung behalten, welches vom Aussterben bedroht ist.