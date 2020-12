Geschichte Zähes Ende der Zweiklassengesellschaft Als Anfang des 19. Jahrhunderts die Macht vom Fürstabt zum neuen Kanton wechselte, tat man sich in Wil schwer damit.

Altes Wiler Rathaus am Hofplatz, bis 1854 wurden dort Entscheide der Bürgergemeinde gefällt. Bild: PD

Als Auswirkung der französischen Revolution änderten sich auch in der Schweiz die Herrschaftsstrukturen. Sie bekam 1798 eine Verfassung nach französischem Vorbild.

Im Zuge der Besetzung der Schweiz durch die napoleonischen Truppen setzte der damalige Fürstabt Pankraz Vorster und seine Beamten auf Rückzug. Der Hof verwaiste. Der Klosterstaat wurde aufgelöst. Durch die neue Kräfteordnung verlor Wil an Privilegien, an Prestige und die Verdienstmöglichkeiten wurden eingeschränkt.

Mitspracherecht erwachsener Einwohner

Ein Ergebnis der neuen Verfassung war das Mitspracherecht aller erwachsenen Einwohner der Stadt, sofern sie nicht Ausländer waren; zuvor waren nur die männlichen Ortsbürger stimmberechtigt. Von den damals rund 1500 Einwohnern war etwa die Hälfte Ortsbürger.

Das frühere Erscheinungsbild des Kirchplatzschulhauses (links) sah etwas anders aus. Bild: PD

Allerdings war der Grundsatz der Gleichstellung aller Einwohner nicht erfüllt. Politische Rechte durften nur von Schweizer Männern ausgeübt werden, die 200 Franken und mehr an Vermögen besassen und mindestens 21-jährig waren. Für die Wählbarkeit in die Behörden waren 500 Franken an Vermögen sowie mindestens das 25. Altersjahr festgesetzt; mit 800 Franken Rücklagen und 30 Lebensjahren waren man ins Kreisgericht wählbar; für eine Kandidatur in den Grossrat musste man mindestens 4000 Franken auf der Seite haben.

Aufteilung der Ortsgemeinde in eigenständige Einwohnergemeinde

Durch einen revolutionären Umsturz in Paris bekam die Demokratiebewegung auf dem Kontinent frischen Aufwind. In deren Folge gab sich der Kanton St.Gallen 1831 eine neue Verfassung. Sie gewährte Niederlassungsfreiheit, damit zogen vermehrt Personen nach Wil, die nicht Ortsbürger waren. Die Zuzüger wollten in städtischen Belangen mitreden.

Das Kirchplatzschulhaus (oben) wurde erst auf behördlichen Druck gebaut. Bild: PD

Die neue Kantonsverfassung verlangte die Aufteilung der Ortsgemeinde in eine eigenständige Einwohnergemeinde, eine ebensolche Schulgemeinde sowie in eine katholische Kirchgemeinde. Doch die Bürgergemeinde kam dieser Aufteilung nicht nach, trotz klarer Aufforderung der Einwohnergemeinde.

Der Kanton untersuchte die Situation und kam zum Ergebnis, dass die gesetzlichen Vorschriften über das Rechnungs- und das Verwaltungswesen von der Ortsgemeinde in Wil erheblich umgangen wurden, von den Zugezogenen würden willkürlich Gebühren ohne Rechtsgrundlage eingezogen. Im Weiteren herrsche bei den Stadtfinanzen wenig Ordnung und Transparenz. Der Kanton beauftragte einen auswärtigen Sachwalter mit der gesetzeskonformen Regelung der politischen und verwaltungstechnischen Strukturen in Wil.

Machtwort der Kantonsregierung

1838 wurde ein entsprechender Vertrag unterzeichnet, gemäss diesem wurde nun die Einwohnergemeinde die massgebliche Behörde, die Bürgergemeinde musste ihre Vormachtstellung aufgeben. Die Besitztümer, die Aufgaben und die Kompetenzen wurden unter einander aufgeteilt.

Bei der katholischen Kirchgemeinde brauchte es schliesslich 1858 ein Machtwort der Kantonsregierung, bis es endlich zu einer klaren Trennung zwischen ihr und der Bürgergemeinde kam.

Hintergrund dieser verzögerten Anpassung an die neuen Verhältnisse war das Festhalten der alteingesessenen Bürgerfamilien an ihrer angestammten Vormachtstellung, resümiert der Chronist Karl J. Ehrat.