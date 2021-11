XXL-WANDERUNG Weiter und weiter: Warum für diesen Bub auf dem Höhenweg ein Wunsch in Erfüllung geht Der Toggenburger Höhenweg (5/6): Jetzt wird es alpin. Auf der vorletzten Etappe von Oberchäseren nach Vorderer Selunalp hat es die Länge in sich, aber auch das Zusatzprogramm. Und eine Begegnung mit Timeo Martin, der sich einen Wunsch erfüllt.

Geschafft: Der achtjährige Timeo Martin steht auf dem Leistchamm. Bild: Simon Dudle

Ganz genau 2101 Meter hoch ist der Leistchamm. Er liegt am Toggenburger Höhenweg und ist die höchste Erhebung der Gemeinde Amden. Nichts allzu Mächtiges. Würde man meinen. Doch für Timeo Martin aus Forch im Kanton Zürich war das Erklimmen dieses Berges ein Wunsch. Timeo ist achtjährig und kein Kind wie jedes andere. Er leidet an Achondroplasie, der häufigsten Form des Kleinwuchses. Was ihn aber nicht davon abhält, gerne zu wandern. Von der Ferienwohnung in Arvenbüel bei Amden sieht er den Leistchamm. Knapp 900 Höhenmeter sind zu überwinden, um den Gipfel zu erreichen. So viele hat Timeo noch nie an einem Tag gemacht. Er äusserte den Wunsch, auf den Leistchamm zu laufen.

Gesagt, getan. Und der Aufstieg hat es in sich, sind doch zum Teil hohe Tritte zu nehmen. Timeo weiss sich zu helfen und zieht sich mit den Armen regelrecht hoch. Und er kommt zügig voran. Gar schneller als der Schreibende, der die Arme nicht als Hilfe braucht. Das Mittagsbrötli auf dem Leistchamm hat sich der Achtjährige mehr als verdient. Wenn da nur nicht diese Bergziegen wären, die auch den Gipfel erklommen haben und ihm das Brot streitig machen wollen. Die Freude bei Timeo ist trotzdem spürbar und der Abstieg wird mit dem gleichen Elan angegangen.

Selbst diese Geiss scheint den Ausblick auf dem Leistchamm zu geniessen. Bild: Simon Dudle

Eine lange und abwechslungsreiche Etappe

Der Leistchamm ist streng genommen nicht Teil des Toggenburger Höhenwegs. Aber es lohnt sich, diesen 50-minütigen Abstecher zu machen. Denn oben bietet sich eine Aussicht wie auf einem Churfirst – mit tollem Blick auf den weit unten liegenden Walensee. Doch aufgepasst: Diese fünfte Etappe von Oberchäseren zur Vorderen Selunalp hat es in sich. Auch ohne Abstecher benötigt man knapp sechs Stunden für die gut 15 Kilometer lange Strecke. Über 800 Meter Aufstieg und ebenso viel Abstieg sind zu überwinden.

Das ist die fünfte Etappe. Karte: sgt

Ein weiterer, deutlich kleinerer Abstecher sei trotzdem empfohlen: der Flügespitz. Wer den nur wenige Minuten dauernden Umweg nimmt, wird mit einem tollen Panorama ins Linthgebiet und Obertoggenburg belohnt. Und wer immer noch nicht genug hat, kann auch noch auf den Gulmen.

Links die Aussicht vom Flügespitz Richtung Speer, rechts der Blick Richtung Obertoggenburg. (Bilder: Simon Dudle)

Wohin das Wasser verschwindet

Es ist die alpinste der sechs Etappen. Und eine abwechslungsreiche. Relativ viele Meter werden auf Alpenstrassen zurückgelegt. So zum Beispiel ein gutes Stück schon relativ bald nach dem Start. Es folgt zuerst ein Abstieg, bis dann auf einer solchen Strasse «Hintere Höhi» erreicht wird, von wo aus das Dorf Amden nicht mehr fern wäre. Doch der Weg geht in die andere, östliche Richtung.

Bei «Vordere Höhi» trifft man auf Bikerinnen und Biker. Bild: Simon Dudle

Ein weiterer markanter Punkt ist «Vordere Höhi», wo man auch Biker trifft, welche vom Toggenburg ins Linthgebiet übersiedeln. Danach geht die Etappe so richtig los und auf dem Bergweg ist Trittsicherheit gefragt. Das Panorama lädt immer wieder zum Verweilen ein. Relativ oft sind sowohl Churfirsten als auch Speer zu sehen.

Die Etappe ist die alpinste auf dem Höhenweg. Bei anspruchsvollen Passagen heisst es «an die Seile». (Bilder: Simon Dudle)

Es fällt auf: Bergbäche sind keine zu durchqueren. Denn an den Hängen der Churfirsten versickert das Regenwasser spurlos. Es fliesst in Spalten und Klüften rasch ab und frisst sich kalklösend in den Fels. Senkrechte Röhren mit bis zu acht Metern Durchmesser und einer Tiefe von gegen 450 Metern haben sich gebildet. Die Kalklösung bewirkt eine Absenkung der Gesteinsoberfläche von etwa 8 Millimeter in 100 Jahren.

Interessant: Die gesamte Churfirsten-Nordseite wird Richtung Walensee entwässert. Dies alles ist auf einer Tafel zu erfahren, die gut eine halbe Stunde vor dem Ziel oberhalb der Ochsenhütte aufgestellt ist.

Das Ziel der vorletzten Etappe ist erreicht: Vordere Selunalp auf knapp 1600 Meter Höhe. Bild: Simon Dudle

Der Toggenburger Höhenweg In sechs Etappen erstreckt sich der Toggenburger Höhenweg (Route Nummer 48) von Wil bis nach Wildhaus. Die Gesamtstrecke beträgt 90,5 Kilometer. Diese führen von Hütte zu Hütte, wo übernachtet werden kann. Die meisten Wanderer beginnen in Wildhaus und landen in Wil. Diese Zeitung hat sich für die entgegengesetzte Richtung entschieden, da es dieses Jahr aufwärtsgehen soll. Beginnt man in Wil, sind alles in allem knapp 5000 Höhenmeter Aufstieg und rund 4500 Höhenmeter Abstieg zu bewältigen. Die Marschzeit beträgt rund 35 Stunden. Auf gewissen Etappen ist Trittsicherheit Voraussetzung, da auf einem Bergweg gewandert wird. Die Berichte der ersten vier Etappen wurden zu einem früheren Zeitpunkt publiziert. Ein letzter Artikel folgt. (red)