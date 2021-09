WUPPENAU Doppeljubiläum gefeiert: Grossartiges Dreitagefest verzauberte alle Es war fantasievoll und bunt. Dazu kamen eine tolle Musik, neue Uniform, Festreden, ein vielbejubelter Festumzug und prächtiges Wetter. Dies alles sorgte für eine einmalige Stimmung am Doppeljubiläum «50 Jahre Wuppenau und 125 Jahre Musikgesellschaft Wuppenau».

Der Reitverein am Nollen führte den Festumzug an, gefolgt von der

jublilierenden MG Wuppenau. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Der Festumzug am Sonntagmorgen unter Beteiligung von allen drei seit 50 Jahren zusammengelegten Dörfern (Heiligkreuz, Hosenruck, Wuppenau) und 12 Weilern (Welfensberg, Gabris, Oberheimen, Leuberg, Waldwies, Grub, Mörenau, Gärtensberg, Almensberg, Greutensberg, Secki und Remensberg) sowie von Vereinen, Kirche und Schule bildete neben der Neuuniformierung der Musikgesellschaft (MG) Wuppenau am Sonntag den Höhepunkt.

Strahlend vor Stolz über den Einsatz seiner Einwohner eröffnete Gemeindepräsident Martin Imboden den Festakt und begrüsste Ehrengäste wie Regierungspräsidentin Monika Knill, ehemalige Gemeindeammänner, Gemeinderäte und weitere Persönlichkeiten. «Darf ich einen Wunsch äussern?», fragte der Gemeindepräsident. «Ja, ja», ertönte es. «Weiterhin Einsatz fürs Gemeinwohl», sagte Imboden und sein Gesichtsausdruck verriet, dass er sehr zufrieden war, mit dem was für die Jubiläen auf die Beine gestellt worden ist.

Werbespots der Regierungspräsidentin für die Gemeinde

«Petrus ist wohl ein Wuppenauer», sagte Regierungspräsidentin Monika Knill mit Blick aufs Kaiserwetter und zeigte gleich ihre Verbundenheit mit dem feiernden Volk: «Möget Ihr no?» und schon gehörte ihr alle Aufmerksamkeit. Knill versetzte sich in die Lage einer Werbeagentur und liess Texte für TV-Werbespots für Wuppenau los: Von «barfuss der Musik nachlaufen», «Aus- und Weitblick», bis «Naturorte, wo Dich in der Nacht keiner mehr findet». Sie rief unter viel Applaus dazu auf, weiterhin die Gemeinschaft, den Zusammenhalt, die Vereine, die Ehrenamtlichkeit zu pflegen.



Der katholische Pfarrer des Pastoralraums Nollen-Lauchetal Marcel Ruepp und der reformierte Pfarrer Michael Neracher aus Schönholzerswilen ergänzten mit besinnlichen Worten die Feier. Und als alle mitsangen und klatschten bei «When the Saints go Marching in» und alle aufstanden beim «Thurgauer Lied» – verstärkt durch den Auftritt der Sängerrunde am Nollen – verlieh dies dem Fest eine weitere nachhaltige Note mit ökumenischem Segen.

Stilvolle neue Uniformen der MG Wuppenau

Beim Auftritt der jubelnden 125-jährigen MG Wuppenau in den schmucken neuen Uniformen, stilvoll in Blau und Schwarz, und diese mit dem Musikstück «Auf uns» geradezu über sich hinauswuchsen, wunderte sich niemand. Den temperamentvollen Einstieg unterstrich Präsident Robert Steiger mit einem historischen Rückblick und grossem Dank an alle Sponsoren. Tosender Applaus ertönte speziell für Hans Zahner, der seit 60 Jahren in der MG Wuppenau spielt.

Auch die peppige Unterstützung des Musikgesellschaft Tägerschen-Tobel verlieh dem Fest eine nachhaltige Note. Mit herzlichem Applaus belohnt wurde auch das gesamte OK, dessen Mitglieder einzeln vorgestellt wurden. Das Lächeln im Gesicht von Co-OK Präsident Patrick Clesle verriet: «Ich bin sehr zufrieden.»

Festumzug mit 26 Gruppen

Der absolute Höhepunkt war der Festumzug am Sonntagmorgen, angeführt vom Reitverein Nollen. Die 26 Gruppen liefen in ihrer Kreativität zur Höchstform auf. «Super, dass uns diese Plattform geboten wurde. Viele Leute wissen gar nicht, wie vielfältig und schön es bei uns ist», sagt Umzugsteilnehmerin Barbara Hofstetter aus Gabris. «Kurzfristig haben wir uns zusammengetan und den speziellen Kircheneinsturz im 1929 in Welfensberg dargestellt», erklärt Peter Schweizer. Heidi Fischer, zuständig im OK für den Umzug: «Mir sind die Tränen gekommen. Bis zum Schluss haben sich noch Gruppen angemeldet.» Die Idee zum Festumzug war schon vor Corona da.



Gefeiert wurde bereits ab Freitag im Festzelt mit einem Konzert der «Blaumeisen». Der Samstagabend war geprägt von der Klassenzusammenkunft und dem Oktoberfest.