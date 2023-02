GRÜNE LUNGE «Wattwil hat noch viel aufzuholen»: Lebhafte Podiumsdiskussion zur Frage, ob das Dorf genug macht für die Biodiversität Drei Experten sprachen am Donnerstagabend im Kino Passerelle über den Stand der Biodiversität und Grünflächen in der Toggenburger Zentrumsgemeinde. Die Meinungen gingen auseinander.

In Wattwil sind in den letzten Jahren viele Bäume gepflanzt worden. Bild: PD

Ein zwar nicht allzu zahlreiches, dafür umso engagierteres Publikum hat anlässlich eines Podiums mit dem Titel «Vielfalt statt Einfalt» die grüne Zukunft von Wattwil diskutiert. Der Anlass wurde von der Spurgruppe «Blühende Zukunft» organisiert, welche sich für mehr Biodiversität in der Toggenburger Zentrumsgemeinde einsetzt. Die eingeladenen Podiumsteilnehmenden waren Lukas Indermaur, Geschäftsleiter WWF St.Gallen, Rita Mettler, Landschaftsarchitektin aus Gossau, und Ruedi Bösch, Förster und ehemaliger Gemeinderat Wattwil. Sie diskutierten die Frage: «Wo steht Wattwil?» Und zwar im Kontext der Umsetzung einer Biodiversitätsstrategie. Moderiert wurde der Abend von Urs M. Hemm, Redaktor des «Toggenburger Tagblatts».

Sie waren für eine lebhafte Diskussion verantwortlich: Rita Mettler, Ruedi Bösch, Lukas Indermaur, Urs M. Hemm, Roland Rüegg (von links). Bild: Fiorella Koch

Der Abend startete mit dem Film «Grünes Gallustal», präsentiert vom WWF St.Gallen. Das Publikum bekam Visualisierungen von begrünten «Quartiersquares», bepflanzten Wegen und offen fliessenden Bächen in der Kantonshauptstadt zu sehen. Damit wurde aufgezeigt, wie urbane Lebensräume grüner und biodiverser gestaltet werden könnten. Der Film ruft in Erinnerung, dass die Biodiversität in der Schweiz stark schwindet und Städte im Sommer immer heisser werden.

«Wir stecken in einem Korsett»

Ruedi Bösch, der als Gemeinderat viel mit dem Thema Natur konfrontiert war, erkennt in Wattwil grosses Potenzial. «Es wurde zwar schon einiges gemacht, aber trotzdem besteht noch Handlungsbedarf», sagte Bösch. Lukas Indermaur, der Leiter des Projekts «Grünes Gallustal», stimmte ihm zu. Allerdings seien viele Möglichkeiten nicht wahrgenommen worden. «Wattwil liegt, ähnlich wie St.Gallen, in einem dicht besiedelten Tal, in welchem sich Hitze staut. Bezüglich Natur im Wohnraum muss noch viel gemacht werden», sagte Indermaur.

Alois Gunzenreiner ist seit 2007 im Amt der Gemeindepräsidenten von Wattwil. Bild: Michel Canonica

Von seinem Publikumsplatz aus verteidigte Wattwils Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner das Dorf: «Es ist schon vieles gemacht worden. Aber die Leute vergessen es schnell.» Wattwil habe schmalere Strassen, tiefere Geschwindigkeiten, massiv mehr Bäume und grünere Flächen als früher. «Natürlich könnte man noch mehr machen. Aber wir stecken in einem Korsett», so Gunzenreiner weiter.

Damit spielte er auf die behördlichen Vorgaben an, welche Pläne, wie etwa die Thursanierung, gesetzlich einschränken. Wenn eine Gemeinde einmal etwas anders machen wolle, müsse diese Änderung genehmigt werden. Das scheitere oft. «Denn wenn etwas passiert, wer übernimmt dann die Verantwortung?»

Begrünung wird bekämpft

Auch Rita Mettler berichtete von starken Widerständen bei der Realisierung von Begrünungsprojekten. «Es ist ein richtiger Kampf», so Mettler. «Viele Private wollen auf ihrem Grund keine Bäume pflanzen.» Ausserdem sei die Angst vor ungepflegten Grünflächen gross. Vor allem die ältere Generation lege Wert auf die Gepflegtheit. «Jene Generation befürchtet, dass der Nachbar denkt, man vernachlässige das Grundstück.»

Mettler präsentierte eine Lösung: «Würde die Pflege von privaten Bäumen über die Gemeinde laufen, würden mehr Private Bäume pflanzen.» Auch Bösch ist der Meinung, dass private Grundbesitzer mehr aus ihren bepflanzbaren Flächen machen sollten. «Sie könnten ihren Rollrasen bewirtschaften», sagte er. Dafür brauche es obligatorische Vorgaben im Baureglement. Eine Besucherin im Publikum war derselben Meinung. «Es gibt wunderbare Naturwiesen ums Gemeindehaus oder hinter der Migros. Das könnten doch auch Private machen.»

Mehr Wissen vermitteln

Was es brauche, sei ein besseres Verständnis von Biodiversität. Dessen waren sich Indermaur und Bösch einig. «Man muss die Leute zur Natur bringen», so Indermaur. Am besten beginne man mit den Schulen. «Schülerinnen und Schüler, welche aus dem Fenster in eine grüne statt graue Welt schauen, werden positiv geprägt.» Bösch ergänzte, dass viele junge Menschen die heimischen Tierarten nicht mehr kennen. «Niemand setzt sich für einen aussterbenden Vogel ein, dessen Gezwitscher er gar nie gekannt hat», so Bösch. Würde die Bevölkerung bei der Thematik Biodiversität mehr wissen, wäre auch mehr Veränderung in Richtung eines grüneren Dorfes möglich.