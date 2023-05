Wirtschaftsforum Toggenburg «Wartet man ab, ist es bereits zu spät»: Wie sollen Unternehmende auf den steten Wandel reagieren Das diesjährige Wirtschaftsforum Toggenburg widmete sich unter dem Titel «Alles ist im Fluss» dem Wandel und dessen Folgen. 240 Teilnehmende folgten den namhaften Referenten zum Thema. Damit konnten die Organisatoren einen Besucherrekord verbuchen.

Für die diesjährige Ausgabe des Wirtschaftsforums Toggenburg konnten die Organisatoren einen der bestgebuchten Redner Europas, Peter Brandl, engagieren. Bild: Urs M. Hemm

Matthias Hüberli ist bereits seit drei Jahren OK-Präsident des Wirtschaftsforums Toggenburg. Und genau so lange musste er darauf warten, bis er am Donnerstag zum ersten Mal den Anlass eröffnen und rund 240 Gäste im Festzelt der Toggenburger Messe begrüssen durfte.

Matthias Hüberli, OK-Präsident Wirtschaftsforum Toggenburg. Bild: Urs M. Hemm

Danach übergab er das Wort an Regierungsrätin Laura Bucher, die das Grusswort der St.Galler Regierung überbrachte. Sie betonte die Bedeutung guter Rahmenbedingungen, um dem Fachkräftemangel begegnen zu können. Dabei erwähnte sie insbesondere die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie.

Regierungsrätin Laura Bucher und Moderator Wim van Bimmelen. Bild: Urs M. Hemm

«Im Bereich Kinderbetreuungsplätze besteht im Kanton nach wie vor Nachholbedarf. Wir sind aber in Form eines runden Tisches mit verschiedenen Akteuren dabei Meinungen zu sammeln, um zielgerichtet und bedürfnisgerecht handeln zu können.» Moderiert wurde der Anlass erstmals von Wim van Bimmelen, Influencer und Trend-Blogger.

Baldige wirtschaftliche Stabilisierung in Sicht

Der erste Referent des Nachmittags war Jan-Egbert Sturm, der unter anderem als Direktor der KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich bekannt ist. An zahlreichen Beispielen kommentierte er die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre von Inflation, Konsumentenpreisen oder Löhnen in den USA und Europa im Vergleich zur Schweiz und wagte Prognosen in diesen Bereichen.

Er ist unter anderem Direktor der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH: Jan-Egbert Sturm. Bild: Urs M. Hemm

«Die Inflation wird zwar weiter ansteigen, jedoch nicht mehr so dynamisch wie in den vergangenen Monaten», sagte er. Auch die Löhne würden moderat steigen, würden aber inflationsbereinigt stagnieren. Für die Entwicklung der Zinsen der Notenbanken prognostiziert Sturm noch weitere Erhöhungen, jedoch auch eine baldige Stabilisierung.

Etwa 240 Vertretende aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur besuchten das diesjährige Forum im Festzelt der TOM. Bild: Urs M. Hemm

Nach den wissenschaftlichen Ausführungen Jan-Egbert Sturms folgte Peter Brandl, Profi-Pilot und Unternehmer. Er stellte auf humorvolle Art und Weise die Arbeit des Piloten den Aufgaben eines Unternehmers einander gegenüber.

Pilot, Fluglehrer, Trainer, Speaker und Autor Peter Brandl. Bild: Urs M. Hemm

«Beide müssen auf sich immer änderende Situationen schnell reagieren und entscheiden, auch wenn nicht alle Fakten, sondern nur Annahmen vorliegen. Wartet man mit der Entscheidung ab, bis man alle Fakten hat, ist man bereits zu spät», gab er den Anwesenden mit auf den Weg. Dazu brauche es Mut, aber es sei der einzige Weg sich weiterzuentwickeln.

Die Bedeutung digitalen Marketings

Den Abschluss der Referate bestritt der Online-Produktentwickler und Berater Daniel Hünebeck. Im Fluss heisse für ihn mit der Zeit gehen. «Auch KMU müssen mehr und mehr die Bedeutung des digitalen Marketings erkennen», sagte er. Dabei gebe es verschiedene Möglichkeiten, wie auch kleinere Firmen von den digitalen Entwicklungen profitieren könnten.

Daniel Hünebeck ist Entwickler für digitales Marketing und Autor von Sachbüchern. Bild: Urs M. Hemm

Insbesondere beleuchtete er die Nutzung etwa von ChatGTP oder Tiktok. «ChatGTP ist zwar nicht perfekt. Für die Bedürfnisse von KMU sind Texte, die durch dieses Tool generiert werden, jedoch preiswerter als eine Agentur – und inhaltlich in den meisten Fällen qualitativ ausreichend», urteilte er. Plattformen wie Tiktok oder Linkedin würden bei der Personalrekrutierung bedeutender.

Comedian Gögi Hofmann alias Andrea Hartmann. Bild: Urs M. Hemm

Der Überraschungsgast wurde zwar als Andrea Hartmann, rechte Hand von Bundesrat Guy Parmelin, vorgestellt. Dahinter verbarg sich jedoch der Zofinger Comedian Gögi Hofmann.