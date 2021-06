Wirtschaft Zusammenschluss der Landi Thur AG mit Wattwil wird geprüft Aus finanziellen Gründen sollen die Landi Thur AG und die Landi Wattwil AG fusionieren.

Ueli Kellenberger, Geschäftsführer Landi Thur AG. Bild: Philipp Stutz

Eine der zentralen Aufgaben einer Unternehmung sei es, die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen, schreibt die Landi Thur AG. Hierbei stelle sich die Frage, wie die Unternehmung aufgestellt sein müsse, damit die Kundenwünsche am besten abgedeckt werden können. Zukunftsfähig sein heisse auch, Investitionen tätigen zu können und dadurch mit Bezug auf die Kosten fit zu bleiben. Ein solcher Schritt steht in der Landi Wattwil mit dem Umbau auf das neue Ladenkonzept 2.0 an.

«Diese Investition übersteigt jedoch die finanziellen Möglichkeiten der Landi Wattwil AG», heisst es im Jahresbericht der Landi Thur AG. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen Gedanken gemacht, wie die Landi Wattwil AG erfolgreich in die Zukunft geführt werden könnte.

In ersten Gesprächen zwischen dem Verwaltungsrat der Landi Wattwil AG und dem Verwaltungsrat der Landi Thur AG wurde vereinbart, einen Zusammenschluss der beiden Aktiengesellschaften zu prüfen. Nun sind die Verwaltungsräte zum Schluss gelangt, dieses Zusammengehen – bei weiterhin erfolgreichen Gesprächen – auf die Generalversammlung 2022 den Eigentümern zu beantragen.

Dadurch sollen Synergien im Bereich Führung, Administration und Agrarhandel genutzt werden. «Wir sind zuversichtlich, dass der Zusammenschluss zu Stande kommt und die nötigen Investitionen in Wattwil getätigt werden können», sagt Ueli Kellenberger, Geschäftsführer der Landi Thur AG.

Wie bereits gemeldet, soll die Landi-Filiale von Wil nach dem thurgauischen Gloten verlegt werden. Auf der firmeneigenen Parzelle zwischen der Wiler- und Dreibrunnenstrasse sind nebst einer grossen Landi der Bau einer Tankstelle und eines Shops geplant. Laut Kellenberger ist das Planungs- und Baubewilligungsverfahren noch immer im Gang. «Wir befinden uns auf gutem Weg, doch sind noch viele Hürden zu überwinden», betont der Geschäftsführer der Landi Thur AG.