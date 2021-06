Wirtschaft Weinbaugenossenschaft in Lichtensteig arbeitet neu mit Spitzenwinzer zusammen Am Samstag fand die Hauptversammlung der Weinbaugenossenschaft Lichtensteig statt. Mit dem aktuellen Wümmetjahr beschreitet der Mini-Rebberg neue Wege.

Die Hauptversammlung der Weinbaugenossenschaft fand zwischen Mini-Rebberg und Thur statt. Bild: Sascha Erni

Gut zwanzig Genossenschafterinnen und Genossenschafter fanden sich am 19. Juni bei der Floozwiese zur jährlichen Hauptversammlung der Weinbaugenossenschaft Lichtensteig ein. Julia Leijola, seit Gründung im Jahr 2016 Präsidentin der Genossenschaft, führte durch die Versammlung. Im fünften Wümmetjahr habe es viel zu tun gegeben, insbesondere das Auslauben letzten August sei ein grosser Aufwand gewesen.

Einige der Arbeitsgruppen hätten den Rebberg übers Jahr nicht aktiv genug betreut, bedauerte die Präsidentin. Auch deshalb habe der Vorstand die Idee gefasst, Rebbau-Kurse für interessierte Dritte anzubieten und so die Arbeit auf zusätzliche Schultern zu verteilen.

Beliebte Rebbau-Kurse

Im März 2021 fand der erste dieser Kurse statt und war laut Julia Leijola ein Riesenerfolg. «Es gab unglaublich viel Interesse am Kurs», berichtete sie. Entsprechend seien weitere Kurse in Vorbereitung; falls alles klappt, wird es bereits Anfang Juli einen nächsten geben. Die Genossenschaft erhofft sich von den Kursen nicht nur eine Arbeitserleichterung, sondern sieht sie auch als Werbemöglichkeit für Neumitglieder. Gemäss Leijola sind seit März schon eine Handvoll Kursteilnehmer zu Genossenschaftern geworden.

Lichtensteiger Wein mit Hilfe vom Walensee

Die wichtigste Neuerung liegt aber nicht bei den Kursen, sondern bei der Kelterei. «Ursprünglich war die Idee, dass wir den Wein selbst keltern», erklärte Julia Leijola. «Der Aufwand war dann aber doch zu gross für uns Amateure.»

Präsidentin Julia Leijola und Aktuar Harry Eichholzer bei den Vorbereitungen zur Hauptversammlung. Bild: Sascha Erni

Umso freudiger stellte der Vorstand an der Hauptversammlung den neuen Partner vor: Die Genossenschaft konnte den mehrfach preisgekrönten Weinspezialisten Marco Casanova für sich gewinnen. Seine Casanova Wein Pur AG in Walenstadt hat den 2020er-Wein gekeltert und abgefüllt. So kamen gut 80 Liter des Solaris-Weissweins und 110 Liter Cuvé zusammen – von einer Qualität, die die Genossenschaft bisher noch nie erreicht habe, waren sich alle Vorstandsmitglieder einig.

«Der Wein ist sozusagen die Nebenwirkung der Genossenschaft»

Die Idee zur Weinbaugenossenschaft sei in der Lichtensteiger Begrünungsgruppe entstanden, erzählte Julia Leijola. Es sei von Anfang an als Sozialprojekt gedacht gewesen, denn es wäre allen klar, gewinnbringend könne man einen so kleinen Rebberg nicht betreiben. «Der Wein ist sozusagen die Nebenwirkung der Genossenschaft», sagte Leijola. Dennoch seien die Ansprüche hoch, die Genossenschaft verzichtet vollständig auf Pestizide und Herbizide. «Es ist ein Naturweinberg, und wir produzieren Naturwein.»

Für den Jahrgang 2020 haben die 54 Genossenschafterinnen und Genossenschafter noch zwei Wochen lang ein Vorkaufsrecht, im Anschluss können Neugierige die zwei Weine sowie den dazugehörigen Essig im «Paradiesli» an der Loretostrasse erwerben.