Wirtschaft Tierfett als alternative Energie: Die TMF hat 6700 Tonnen Fett hergestellt Die TMF Extraktionswerk AG in Bazenheid konnte trotz der Coronapandemie einen guten Gewinn erwirtschaften.

Die TMF Extraktionswerk AG konnte im letzten Jahr einen Gewinn von knapp 450'000 Franken erwirtschaften. Bild: Nana do Carmo

Wenn Haus- oder Nutztiere sterben, ist es immer tragisch. Die Tierkörper werden in der Regel aber nicht einfach entsorgt, sondern dienen noch einem Zweck. Dafür sorgt die TMF Extraktionswerk AG in Bazenheid, indem sie die Tierkörper zu Tiermehl verarbeitet oder Fett extrahiert, welches als Basisstoff für die Biodieselherstellung dient. Im vergangenen Jahr verarbeitete die TMF knapp 50'000 Tonnen tierische Nebenprodukte, woraus 6700 Tonnen Extraktionsfett produziert wurden, was immerhin einem Äquivalent von rund sieben Millionen Litern CO2-neutralem Brennstoff entspricht.

Sekretär Magnus Brändle, Geschäftsführer Urs Sommer und Verwaltungsratspräsident Guido Graf (von links). Bild: Urs M. Hemm

Diese Zahlen erläuterte Guido Graf, Verwaltungsratspräsident der TMF, an der Hauptversammlung, die am Mittwoch im «Toggenburgerhof» in Kirchberg durchgeführt wurde.

Schweinepest im Vormarsch

Bei all den erfreulichen Zahlen – das Unternehmen konnte im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von 11,6 Millionen Franken einen Gewinn von knapp 450'000 Franken verbuchen – machte Guido Graf aber auch auf kommende Gefahren aufmerksam.

Guido Graf, Vorstandspräsident TMF Bild: Urs M. Hemm

«Die Afrikanische Schweinepest breitet sich in Europa immer weiter aus. Diese hochansteckende Viruserkrankung ist für Menschen nicht gefährlich, jedoch sterben angesteckte Schweine und Wildschweine meist innert weniger Tage. Die Schweiz ist gegenwärtig frei von der Seuche. Trotzdem wurde als Vorbereitung auf die Afrikanische Schweinepest im letzten Herbst eine nationale Krisenübung ‹NOSOS21›, unter Beteiligung der TMF durchgeführt. Ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in der Schweiz hätte für die TMF erhebliche Folgen», sagte er. Er fügte aber an , dass die TMF für alle Eventualitäten gut gerüstet sei.

Gewinn zum Nutzen der Kirchberger

Die anwesenden Aktionäre stimmten zu, den Gewinn der allgemein Reserve zuzuweisen. Gleichzeitig wurden dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung gewährt. Als Revisionsstelle wurde der OBT-Treuhand, St. Gallen, erneut für ein Jahr ein Mandat erteilt. Nutzniesser des guten Geschäftsabschlusses ist die Gemeinde Kirchberg, welche wiederum einen Standortbeitrag erhält, der für spezielle Projekte zugunsten der Bevölkerung zur Verfügung steht.