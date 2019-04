Interview «Wir werden Zermatt schlagen» Michael Müller zieht eine positive Bilanz des ersten «Wildhaus Unplugged». Michael Hug.

Michael Müller, «Unplugged»-Initiant und Hotelier. Bild: Sabine Camedda

Ihr Résumée über das «Wildhaus Unplugged»?

Michael Müller: Äusserst zufrieden. Wir hatten zwei wunderschöne Abende, phantastische Konzerte und ein mitgehendes Publikum. Es war ja auch mit unseren Konzerten über den Winter immer ein bisschen ein Ausloten was möglich ist oder was ankommt. Jetzt sehen wir aber: Wildhaus braucht solche Anlässe. Es braucht Top Acts wie Fankhauser aber auch die feinen Singer-Songwriter wie Tobias Jensen und Allen Finch. Vor allem braucht es sie in dieser Zeit April-Mai, wo nichts los ist. Im letzten Jahr hatten wir zu dieser Zeit zwanzig Gäste im Hotel, an diesem Wochenende haben wir 300, das Hotel ist voll und das Nachbarhotel auch. Das ist doch selbstredend.

Das ruft nach einer Wiederholung im nächsten Jahr?

Wir werden im Mai einen Trägerverein gründen und dazu alle Player hier im Oberen Toggenburg einladen: Hotels, Bergbahnen, Restaurants. Ich hoffe ,dass möglichst viele mitmachen. Ziel ist ein Festival 2013 an verschiedenen Orten hier in Wildhaus, Unterwasser und Alt St. Johann. Das Motto ist: Wildhaus Unplugged beats Zermatt.

Sie spielen auf «Zermatt Unplugged» an?

Wir werden sie schlagen, schliesslich haben wir sieben Hörner und nicht nur eines.