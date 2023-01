Winterzauber Die Tore des Winterzaubers in Bazenheid sind geschlossen, die Bilanz: 15'000 Besucher, ein beliebtes Eisfeld und zufriedene Veranstalter Vergangenes Wochenende fand die dritte Durchführung des Winterzaubers ein Ende. Man sei sehr zufrieden, resümiert der Veranstalter. Nicht zuletzt da Schneesportbegeisterte von der Piste aufs Eisfeld in Bazenheid flüchteten.

Trotz der milden Temperaturen im Advent zog der Winterzauber viel Publikum an. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Winterzauber Bazenheid, welcher in der Saison 2022/23 zum dritten Mal durchgeführt wurde, ging am vergangenen Sonntag zu Ende. Das Grande Finale hatte es in sich: Am Samstagabend spielte die Rockband Megawatt ein Konzert auf dem Eisfeld des Winterzaubers, das durch das Schneetreiben ein winterliches Gewand übergeworfen bekam.

Der Veranstalter zieht rückblickend ein positives Fazit: «Wir spürten wenig vom Januarloch und hatten sogar mehr Besucherinnen und Besucher als im November», berichtet Linus Thalmann, zusammen mit Sohn Simon Veranstalter des Winterzaubers. Grundsätzlich übertrafen die Besucherzahlen diejenigen der vorangegangenen Durchführung merklich. Dies sei nicht zuletzt den Anpassungen geschuldet, wie beispielsweise dem neuen Chalet, bemerkt Linus Thalmann.

Die Investitionen in die Infrastruktur des Winterzaubers machten sich bezahlt. Rund 15'000 Gäste durfte man im Chalet bewirten. Damit waren die Tische fast durchgehend ausgebucht. Viele Reservationen seien von Firmen, die ihr Weihnachts- oder Neujahrsessen im stimmigen Ambiente des Winterzaubers abhielten, gekommen, führt der Veranstalter aus.

Eisfeld und Konzerte lockten Publikum an

Doch auch die sportliche Attraktion, das Eisfeld, stiess auf grosses Interesse, besonders bei den jüngeren Besucherinnen und Besuchern. Da für den Schlittschuhspass kein Eintritt bezahlt werden musste, lasse sich die Besucherzahl nur anhand der vermieteten Schlittschuhe abschätzen, sagt Linus Thalmann. Die Anzahl Schlittschuhlaufende könne man dadurch auf ungefähr 12'000 beziffern.

Das Eisfeld wurde besonders von den Jüngeren rege genutzt. Bild: Alec Nedic

Hinzu kamen 3000 Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, die sich die Auftritte nicht entgehen liessen. Über diese Zahlen sei man sehr glücklich, erklärt Thalmann. Diese Saison übertreffe zwar die Besucherzahlen der letzten Jahre, ein direkter Vergleich könne aber nur schwer gezogen werden.

Erstmalig fand der Winterzauber 2019 statt, er war damals noch merklich anders aufgebaut und hatte weniger Kapazität. Bereits die zweite Durchführung musste wegen Corona um ein Jahr verschoben werden, wobei die Auflage 2021/2022 von Einschränkungen geprägt war. In diesem Winter sei aber alles rundgelaufen, auch finanziell. Man könne voraussichtlich eine positive Bilanz ziehen.

Wetter spielte dem Winterzauber in die Karten

Ein milder Advent wechselte sich mit einem frühlingshaften Silvester und dem Kälteeinbruch im Januar ab. Obwohl oder genau weil das Wetter verrückt zu spielen schien, lockte der Winterzauber Bazenheid viele Besucherinnen und Besucher an, die ihre Winterferien sonst auf der Piste zu verbringen pflegen.

Nun gelte es erst einmal zu analysieren, was gut lief und wo noch Verbesserungspotenzial besteht, resümiert Linus Thalmann. Fest stehe, dass der Winterzauber auch im kommenden Winter stattfinden werde. Veränderungen im Erscheinungsbild werde es voraussichtlich keine geben, sagt der Veranstalter. Dennoch wolle man auch die vierte Durchführung sorgfältig planen, bevor dann im Oktober wieder der Aufbau beginne.