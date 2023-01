Rückkehr Flucht vor dem Davoser Trubel: Der Wattwiler Langläufer Beda Klee trainierte auf der Panoramaloipe oberhalb von Ebnat-Kappel Der 26-jährige Beda Klee hat das Langlaufen beim SC Speer auf der Panoramaloipe gelernt. Das Mitglied der Nationalmannschaft trainiert mittlerweile meistens in Davos. Am Donnerstag hat es ihn wieder einmal auf seine Heimatloipe gezogen.

Für Langläufer Beda Klee war das Training auf der Panoramaloipe eine Rückkehr zu seinen Anfängen. Bild: PD

Wer es in den vergangenen Tagen etwas ruhiger angehen wollte, der musste um Davos einen grossen Bogen machen. Der Bündner Touristenort wurde von den Teilnehmenden des World Economic Forum (WEF) förmlich überflutet. Entsprechend gesalzen waren die Preise.

Der Rummel war auch dem Wattwiler Langläufer Beda Klee zu gross. Als Teil der Langlauf-Nationalmannschaft trainiert er normalerweise im Davoser Langlaufzentrum. Diese Woche hingegen hat er die Beschaulichkeit des Toggenburgs der Davoser Hektik vorgezogen. Nichtstun kam für ihn allerdings nicht in Frage.

So war er am Donnerstag auf der Panoramaloipe oberhalb von Ebnat-Kappel anzutreffen. Für den 26-Jährigen war es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Als Mitglied des Skiclubs Speer hat er hier oben auf einer Höhe von gut 1100 Metern einst das Langlaufen erlernt.

Gute Bedingungen dank Spurwalze

Angetroffen hat er Bedingungen, die ein optimales Training zuliessen. Gemäss Albert «Bert» Baumann, technischer Leiter beim Skiclub Speer, sind vier Kilometer klassisch und zehn Kilometer Skating gespurt. Es liegen rund zwanzig Zentimeter Schnee, deshalb sei ein täglicher Langlaufbetrieb möglich. Baumann erwähnt im Gespräch die vor dem letztjährigen Winter angeschaffte Spurwalze, die vieles vereinfacht habe. In Verbindung mit dem Quad sei eine schonende Präparation der Spuren möglich, auch bei einer dünnen Schneedecke.

Ganz so beschaulich wie auf dem Foto, auf dem Beda Klee am Trainieren ist, war es am Donnerstag aber nicht immer. Die guten Bedingungen auf der Panoramaloipe zogen im Laufe des Tages weitere Langlaufbegeisterte an, sagt Baumann. Er rechnet deshalb auch am Wochenende mit einem Grossaufmarsch.

Als Zugpferd erweist sich dabei auch die Ende 2021 eingeweihte Scherbhütte. Am Samstag und Sonntag ist sie jeweils von 10.30 bis 16 Uhr bewirtet. Dank einer Zeitschaltuhr können Dusche, Garderobe und WC auch unter der Woche genutzt werden.

Die meisten Ampeln stehen noch auf Rot

Die Schneefälle der vergangenen Tage liessen auch die Betreiber anderer Langlaufloipen etwas aufatmen. So vermeldete am Freitag die Rickenloipe, dass drei Kilometer Skating auf der Herzloipe befahrbar sind. Noch stehen die meisten Ampeln auf Rot, was im Loipenbericht darauf hinweist, dass die jeweilige Loipe weiterhin gesperrt ist. Wer es genau wissen möchte, konsultiert die Website www.bergfex.ch. Hier erfährt man, wo aktuell das Langlaufen möglich ist.