WINTERSPORT Zwei Tage nach Simon Ammann: Auch Beda Klee dürfte in Oberstdorf die Olympiakriterien erfüllt haben Der Wattwiler Langläufer Beda Klee wird aller Voraussicht nach mit einem 16. Platz an der Tour de Ski das Olympiaticket gelöst haben. Somit dürften im Februar drei Toggenburger bei den Winterspielen in Peking dabei sein.

Nach diversen Enttäuschungen in kleiner Exploit: Beda Klee dürfte bei Olympia dabei sein. Bild: Peter Schneider, Keystone

Es war bis hin zum letzten Tag des vergangenen Jahres eine verkorkste Saison für den 25-jährigen Wattwiler Langläufer Beda Klee. Zwar hatte er sich vor den meisten Rennen jeweils gut gefühlt, dann aber nicht punkten können. Er schaffte es in dieser Saison lange nicht in die Weltcuppunkte und die Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking sanken.

Doch dann, an Silvester, glückte zum Toggenburger, der seit geraumer Zeit in Davos wohnt, ein kleiner Exploit. Bei der dritten Etappe der Tour de Ski in Oberstdorf lief er im Skatingrennen mit Massenstart nach 15 Kilometern als 16. über die Ziellinie. Beinahe wäre es ihm geglückt, Teamkollege Dario Cologna auf der Zielgeraden noch abzufangen. Mit einem 15. Platz hätte Klee die Olympiaselektion erfüllt gehabt. Auf Cologna fehlten Klee schliesslich 0,4 Sekunden. Kurz nach dem Rennen sagte der Wattwiler dem Schweizer Fernsehen:

«Es war Druck da. Umso schöner ist es, dass der Knoten nun geplatzt ist. Ich hatte schon einige gute Massenstarts und versuchte mich daran zu erinnern.»

Noch bietet sich Klee die Möglichkeit, die Kriterien definitiv zu erfüllen, obwohl er es am Neujahrstag bei der vierten Etappe im klassischen Sprint nur auf den 55. Platz schaffte. Denn am Montag und Dienstag wird die Tour de Ski in Val di Fiemme mit den Bewerben «15 km klassisch» und «10 km freie Technik» - beide mit Massenstart - abgeschlossen. Um bei Olympia dabei zu sein, braucht es gemäss Selektionskriterien von Swiss Ski einen 15. Platz oder zweimal einen 25. Rang. Doch selbst wenn in diesen beiden Rennen keine Top-25-Klassierung herausschaut, stehen die Chancen Klees gut, bei Olympia dabei zu sein.

Ammann seit 1998 bei Olympia immer dabei

Die Selektionskriterien bereits erfüllt hat Skispringer Simon Ammann. Genau wie Klee war dem 40-Jährigen das Erfolgserlebnis ebenfalls in Oberstdorf geglückt, und zwar zwei Tage zuvor im Rahmen des Startspringens der Vierschanzentournee. Mit Sprüngen auf 123 Meter und 125 Meter schaffte er es auf Rang 13. Gegenüber dem Fernsehsender TVO sagte Ammann am Tag danach:

«Als ich von der Olympiaqualifikation erfahren habe, hat es einen kleinen Jubelschrei gegeben. Die Emotionen habe ich nach wie vor. Darum bin ich auch immer noch dabei.»

Simon Ammann vor dem Sprung in Oberstdorf, der ihm die Olympia-Qualifikation eintrug. Bild: Matthias Schrader, AP

Als erster Schweizer Sportler überhaupt wird der Obertoggenburger an sieben Olympischen Spielen dabei gewesen sein. Seit den Bewerben des Jahres 1998 in Nagano ist Ammann alle vier Jahre selektioniert worden. 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver holte er sowohl auf der Gross- als auch auf der Normalschanze je die Goldmedaille. Seit 2010 darf er sich Doppel-Doppel-Olympiasieger nennen.

In bisher 23 Anläufen noch nicht gewonnen hat der Obertoggenburger die Vierschanzentournee. Dabei wird es auch bleiben. Denn beim zweiten Springen am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen verpasste Ammann als 34. den Finaldurchgang. Die beiden letzten Springen des Bewerbs finden am Dienstag in Innsbruck und am Donnerstag in Bischofshofen statt.

Jan Scherrer hat Olympiamedaille im Fokus

Somit dürften aller Voraussicht nach drei Toggenburger bei den Olympischen Spielen dabei sein. Der dritte im Bunde ist Snowboarder Jan Scherrer aus Ebnat-Kappel. Er hat die Winterspiele als grosses Saisonziel auserkoren. Befeuert werden die Ambitionen durch die Bronzemedaille, welche Scherrer vergangenen Winter an der WM in Aspen geholt hatte. Auch in China - es wären seine dritten Winterspiele - peilt der Toggenburger in der Halfpipe eine Medaille an.