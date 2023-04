Wintersport Zuerst warm, dann mies: Das Wetter sorgt für rund 25 Prozent weniger Wintersportler im Skigebiet Wildhaus Die Wintersaison in Wildhaus ist zu Ende. Der Rückblick fällt aufgrund des zuerst milden und dann schlechten Wetters ernüchternd aus. Neuigkeiten gibt es zum Zwischenfall am Sessellift zur Gamsalp mit einem verletzten Kind im März.

Auch die Gamsalpbahn transportierte weniger Wintersportler als in der Saison davor. Bild: PD

«Es war eine mässige Saison mit dem Februar als Höhepunkt.» Das sagt Urs Ganteinbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bergbahnen Wildhaus AG zur am Sonntag beendeten 107-tägigen Wintersaison. Auf einen gelungenen Start Mitte Dezember sei eine ungewöhnlich lange Warmwetterphase gefolgt. Es sei ein täglicher Kampf um den verbliebenen Schnee gewesen. Die Lust auf Schneesport sei bei den Gästen von Tag zu Tag geschwunden. Dementsprechend tief fielen die Gästezahlen in der ersten Januarhälfte aus.

Mitte Januar meldete sich der Winter zurück. Das erneute Beschneien der Hauptpisten war wieder möglich. Mit dem zusätzlichen Naturschnee konnten weitere Angebote eröffnet werden, etwa der neue «Zauberteppich» im Oberdorf, der seine Premiere erlebte.

Unter dem Durchschnitt

Der sonnige Februar habe aufgezeigt, was bei guten Schnee‐ und Wetterbedingungen möglich gewesen wäre, vermelden die Bergbahnen Wildhaus am Montag in einer Mitteilung. Die Ersteintritte und Transportumsätze bewegten sich auf dem sehr guten Niveau des Vorjahres.

Doch die Saison war damit nicht mehr zu retten. In der Endabrechnung wurden schliesslich 130’000 Ersteintritte erzielt. Dieser Wert liegt 10 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre und gut 25 Prozent hinter dem Spitzenwert des Winters 2021/22, als 175’000 Ersteintritte gezählt worden waren.

Gastronomie und Beherbergung auf Vorjahresniveau

Erfreulicher präsentiert sich der Geschäftsverlauf in der Gastronomiesparte. Das erzielte Ergebnis bewegt sich auf Vorjahresniveau. In der Beherbergung wurde wieder das Vor‐Corona‐Niveau erreicht. Massgeblich zur guten Auslastung trugen die zahlreich durchgeführten Schneesportlager der Schulen bei.

Mit über 6500 Logiernächten pro Jahr zählen die Bergbahnen Wildhaus zu den bedeutenden Gastgebern im oberen Toggenburg. Neben den beiden Hauptobjekten, den Berggasthäusern Oberdorf und Gamsalp, trugen auch die weiteren Betriebe wie die Gamserrugg-Hütte oder die sich im Dorf befindliche Gräppelen-Bar zum guten Abschneiden der Gastronomie bei.

Sturz aus Sessellift: «Fall ist abgeschlossen»

Teil dieses Winters war ein Zwischenfall beim Sessellift zur Gamsalp. Anfang März war ein neunjähriger Knabe aus dem Sessellift gefallen und hat sich am Arm verletzt. Nach dem Einstieg war es zu Problemen gekommen. Die Erwachsenen versuchten das Kind festzuhalten, doch in der Nähe des vierten Mastes fiel das Kind aus dem Lift und verletzte sich. Urs Gantenbein nennt zwar auf Anfrage keine Details zum Ablauf oder allfälligen Konsequenzen, sagt aber: «Der Fall ist mittlerweile abgeschlossen. Alle sind wieder gesund. Der Zwischenfall ist zum Glück glimpflich abgelaufen.»

Finanziell aufwendiger Winter

Wie alle übrigen Marktteilnehmer kämpfen die Bergbahnen Wildhaus mit steigenden Kosten auf der Beschaffungsseite, was insbesondere die Energie betrifft. Es war in der Summe trotz reduziertem Pistenangebot ein finanziell «aufwändiger Winter». Noch können keine Zahlen genannt werden Das detaillierte Jahres‐ und Finanzergebnis wird mit dem Geschäftsbericht Anfang August veröffentlicht.

Bei der Konkurrenz vom Chäserrugg läuft der tägliche Skibetrieb noch bis zum Ostermontag. (pd/ser/sdu)