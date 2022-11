Wintersport «Mister Loipe» Bert Baumann neues Ehrenmitglied – Wechsel im Vorstand des SC Speer Ebnat-Kappel Bert Baumann tritt nach 34-jähriger Tätigkeit aus dem Vorstand des SC Speer Ebnat-Kappel zurück. Dennoch bleibt er dem Verein als technischer Leiter der nordischen Abteilung erhalten.

«Mister Loipe» Bert Baumann ist im SC Speer Ebnat-Kappel zum Ehrenmitglied ernannt worden. Bild: Urs Huwyler

Peter Lüscher, Weltcup-Gesamtsieger bei den Alpinen, Langläufer Christoph Eigenmann, Tour de Ski-Etappensieger, Ex-Präsident Guido Landert (Skispringen) und Joel Gisler (Freeski Halfpipe), ebenfalls Olympiateilnehmer, das A-Kadermitglied Beda Klee, Europameister im Langlauf: An internationalen Erfolgen in fünf Wintersport-Disziplinen fehlte es dem Skiclub Speer Ebnat-Kappel in der jüngsten Vergangenheit nicht.

An den Olympischen Spielen in Peking 2022 sorgte der polysportiv begabte Snowboarder Jan Scherrer mit dem Gewinn der Bronzemedaille in der Halfpipe für einen weiteren Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. «Als Sportler muss man grundsätzlich mehr einstecken, als Erfolge feiern zu können. So erging es auch Jan. Aber er ist ein Kämpfer, hat nie aufgegeben und sich mit einem neuen Trick einen Vorsprung erschaffen», lobte Präsident Marc Bösch den Jung-Vater an der Hauptversammlung in der Fabrik Ebnat-Kappel.

Der Spitzensport wird im 1948 gegründeten Verein dank Jan Scherrer oder Beda Klee weiterhin ein Thema bleiben. Aber im Zentrum steht die Nachwuchsförderung und der Breitensport. Nicht erst seit der Coronapandemie, als es Sportbegeisterte aller Altersklassen scharenweise in die Natur zog, boomt der Langlauf auch beim SC Speer.

Langlauf entscheidend geprägt

Die Entwicklung im Langlaufbereich wurde entscheidend von «Mister Loipe» Bert Baumann mitgeprägt. Er war 1986 Mitbegründer der «JO Nordisch», trainierte jahrelang Kadermitglied Christoph Eigenmann, amtete bis 2001 als «Chef Nordisch», organisierte 17-mal die Nordic Days oder auch die OSSV-Meisterschaften. «Dank dir haben unsere Loipen die hohe Qualität erreicht, die sie heute aufweisen», betonte Marc Bösch an der HV.

Marc Bösch, Präsident SC Speer Ebnat-Kappel Bild: Urs Huwyler

Dass die Panorama-Loipe auf 1100 m ü. M. auch bei wenig Schnee dank Quad und Spurwalze präpariert werden kann und die Garderobe der neuen Scherb-Skihütte dank eines speziellen Schliesssystems jederzeit benützt werden kann, dürfte die Attraktivität zusätzlich steigern. Dies sprach sich offensichtlich auch bei langlauf.ch herum. Auf allen Plakaten, Langlauf-Pässen oder Werbeartikeln erscheint ein Bild der auf Scherb trainierenden Speerler Beda Klee und Jan Fässler.

«Chrampfer» Bert Baumann ist nun also an der HV nach 34 Jahren aus dem Gesamtvorstand zurückgetreten. Eines möchte er rückblickend herausstreichen: «Wir können den Langläufern nur dank dem Entgegenkommen und der Unterstützung der Grundeigentümer einen solchen Service anbieten. Ihnen gebührt ein besonderer Dank. Für viele Besucher ist der Scherb – wie für mich – nicht nur während der Winterzeit zu einem Kraftort geworden.»

Vetsch folgt auf Baumann

Die Aufgabe des Loipenchefs übernimmt Christian Vetsch anstelle des neuen Ehrenmitglieds. Wobei es sich nur um einen halben Rücktritt handelt. Weil das Loipenwesen zuletzt stetig wuchs, wurde zuerst das Ressort Event/Kurs abgetrennt und eine Aufteilung in einen eher technischen und administrativen Bereich vorgenommen. Der 70-jährige Pensionär bleibt im von Christian Gressbach präsidierten Vorstand der nordischen Abteilung als Technischer Leiter dabei.

Der SC Speer wird dank Bert Baumann weiter den Puls der Langlauf-Bewegung spüren. Er gehört der GPK von Loipen Schweiz an und hat einen «Traumjob» gefasst: Im Winter 2022/23 ist er zum Kontrolleur der Engadiner Loipen berufen worden. Sollte im Touristen-Mekka ein neuer nordischer Trend erkennbar sein, werden ihn die Speerler mitbekommen.