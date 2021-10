Wil/Toggenburg Impfdurchbrüche in Alters- und Pflegeheimen: Zwei Todesfälle, mehrere Erkrankte Nicht alle Bewohnenden von Alters- und Pflegeheimen in der Region waren nach der zweiten Coronaimpfung vor dem Virus geschützt. Dies zeigt eine Umfrage dieser Zeitung.

Noch sind Impfdurchbrüche eher selten. Doch das Coronavirus kann auch Geimpften gefährlich werden. Bild: Keystone

In vielen Alters- und Pflegeheimen sind fast alle Bewohnenden zweimal gegen Covid-19 geimpft. Doch nicht alle sind vor einer Erkrankung geschützt. Die Meldungen von Impfdurchbrüchen in der Schweiz sind zwar selten, doch sie haben sich in den letzten Wochen gehäuft, wie Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zeigen. Betroffen sind auch Bewohnende von Pflegeinstitutionen. So zum Beispiel im Kanton Zürich, Wallis oder Aargau. Es kam auch zu Todesfällen bei doppelt Geimpften.

Eine Umfrage in den Alters- und Pflegeheimen in der Region zeigt: Auch bei ihnen kam es schon zu Impfdurchbrüchen bei doppelt geimpften Personen. Und es gab auch Todesfälle.

Zwei Todesfälle im Solino

Markus Brändle, ehemaliger Leiter Seniorenzentrum Solino in Bütschwil. Bild: Lara Wüest

Zwei Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 ereigneten sich im Seniorenzentrum Solino in Bütschwil. Beide Betroffenen waren zweimal geimpft. Insgesamt kam es Anfang September zu drei Impfdurchbrüche im Solino. Von einem schweren Corona-Ausbruch blieb das Seniorenzentrum bisher aber verschont.

Markus Brändle, bis Ende September der Leiter des Seniorenzentrums, befürwortet die dritte Impfung. Die Schweizerische Heilmittelbehörde Swissmedic prüft derzeit die Zulassung einer dritten Dosis.

Ein Impfdurchbruch bei der Thurvita

Alard du Bois-Reymond, CEO Thurvita AG in Wil. Bild: PD

Auch in den Einrichtungen der Thurvita AG in Wil kam es zu einem Impfdurchbruch bei einer doppelt geimpften Bewohnerin. Im Frühling hatte diese die zweite Impfung erhalten. Im September wurde sie krank, hatte allerdings keinen schweren Verlauf. Seit einigen Tage ist die Bewohnerin symptomfrei.

Trotzdem bereiten Alard du Bois-Reymond die Meldungen von Impfdurchbrüchen in Alters- und Pflegeheimen Sorge. Du Bois-Reymond ist der Geschäftsführer der Thurvita AG. Er sagt:

«Wir sind noch nicht auf der sicheren Seite.»

Auch für du Bois-Reymond ist klar, dass es eine dritte Impfdosis braucht. Er sagt:

«Wissenschaftlich ist zwar noch nicht 100 Prozent belegt, dass eine dritte Impfung nötig ist. Aber wir sollten lieber übervorsichtig sein, satt untervorsichtig.»

Um ihre Bewohnenden zu schützen, verlangen die Thurvita-Einrichtungen seit drei Wochen von Besuchern und Angestellten, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind.

Ein weiteres betroffenes Alters- und Pflegeheim ist zudem das Alters- und Pflegeheim Risi in Wattwil. Anfang September kam es dort zu zwei Impfdurchbrüchen.