Wil/Toggenburg «Gerade während Krisen entstehen neue Chancen und Möglichkeiten für ein Start-Up»: Corona hält Jungunternehmen nicht auf Trotz Corona haben sich in der Region 2020 zahlreiche Jungunternehmerinnen und -unternehmer selbstständig gemacht.

Während des erstens Lockdowns im Frühling 2020 sanken die Anzahl Beratungen von Jungunternehmerinnen und Jungunterhemern. Bild: Getty

(bro) Viele Jungunternehmer in der Region Wil/Fürstenland und im Toggenburg wagen trotz der Coronapandemie den Schritt in die Selbstständigkeit – trotz der erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen aufgrund der Coronapandemie. Das geht aus dem Jahresbericht 2020 des Jungunternehmerzentrums hervor.



So viele Firmengründungen wie nie

Gemäss Bericht wurden im Coronajahr 2020 in der Schweiz so viele Firmen gegründet wie noch nie. Auch die Ostschweiz habe über 8 Prozent Zuwachs verzeichnet. Dies sei kein Widerspruch, heisst es weiter:

«Gerade während Krisen entstehen neue Chancen und Möglichkeiten für ein Start-Up.»

In diesen Zeiten verändere sich vieles: Arbeitsweisen, Einkaufsverhalten, Mobilitätsverhalten. All dies, und die Tag für Tag präsente Digitalisierung, stosse neue Entwicklungen an, die auch Jungunternehmer nutzen würden. Weiter seien viele Jungunternehmer in Branchen tätig, die weiterhin erfolgreich sind oder nur geringfügig von der Coronakrise betroffen waren. Andere hätten während des Lockdowns ihre Produkte weiterentwickelt, oder einen eigenen Webshop erstellt.

Beratungen sanken im ersten Lockdown

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 haben die Zentrumsleiter in Flawil, Wattwil, Wil und Gossau gemäss Jahresbericht weniger Beratungen durchgeführt, und diese nur telefonisch. Bereits im Sommer stiegen die Beratungsanfragen bereits wieder an: Über 120 Jungunternehmen hätten auf ihrem Weg in die Selbständigkeit begleitet werden können.

Gemäss Bericht machen die Dienstleister den grössten Anteil im Branchenmix der 2020 beratenen Personen aus. Auf Platz zwei folgen die Handwerksbetriebe mit 25 Prozent, und der Handel mit 13 Prozent.