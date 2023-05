Wil/Toggenburg Freibäder verzeichnen wegen des kühlen und nassen Mai einen schlechten Saisonstart Vor rund einem Monat öffneten einige Badi in den Regionen Wil und Toggenburg ihre Tore. Doch das nasse Wetter lockt kaum Gäste an. Dank den Stammgästen ist jedoch die Saison als Gesamtes kaum in Gefahr.

Die Badi Münchwilen, Flawil, Ebnat-Kappel und Wattwil hatten wegen des Wetters keinen erfreulichen Saisonstart. Symbolbild: Andri Vöhringer

Tiefe Temperaturen, bewölkter Himmel und Regen. Seit mehreren Wochen sieht das Wetter fast täglich so aus. Und nicht nur die Landwirtschaft hat damit zu kämpfen, sondern auch die Freibäder, welche vor bald einem Monat ihre Tore öffneten und in die Saison starteten.

Das Parkbad an der Murg in Münchwilen eröffnete am 1. Mai, die Badi Flawil am 6. Mai und diese in Wattwil und Ebnat-Kappel sogar schon am 29. April. Kurz darauf setzte die lang anhaltende Regenperiode ein.

Keine Rede von einem Ansturm

«Leider muss man sagen, dass wir zwar die Tore zum Parkbad geöffnet haben, aber die Badesaison wettermässig noch nicht eröffnet wurde», schreibt Bruno Frei, Präsident des Parkbades an der Murg. In Münchwilen fanden bisher nur wenige Personen den Weg in die Badi. Dafür sei es zu nass gewesen.

Etwas mehr Glück hatten die Badi Wattwil und Ebnat-Kappel. «Bei der Eröffnung war das Wetter recht gut und wir hatten rund 100 Besucherinnen und Besucher», sagt Ruedi Artho, Bademeister der Badi Ebnat-Kappel. Die Stimmung sei sehr schön und locker gewesen und man habe die Vorfreude der Besucher auf die kommende Saison stark gespürt.

Auch als es am Anfang dieser Woche wärmer wurde, haben sich einige Schwimmerinnen und Schwimmer wieder in die Badi verirrt. Doch von einem Ansturm könne man nicht reden, so Renate Rhyner, stellvertretende Ratsschreiberin der Gemeinde Wattwil.

An einem sonnigen Tag im Mai habe die Badi Flawil gegen 80 Badegäste zählen können, sagt Markus Scherrer, Informationsbeauftragter der Gemeinde. Doch abgesehen davon fiel der Saisonstart sehr schlecht aus.

Saisonabonnements werden gut verkauft

Doch die Freibäder in Wattwil und in Ebnat-Kappel profitieren auch von ihren Stammgästen. «Wir haben täglich unsere Kunden und Kundinnen, welche morgens ihre Längen schwimmen, und das unabhängig vom Wetter», sagt Rhyner. Auch in Ebnat-Kappel sei dies der Fall. «Die Stammgäste kommen regelmässig, egal ob es regnet oder nicht», so Artho.

In Ebnat-Kappel hat laut Ruedi Artho das offizielle Frühschwimmen, welches um 6.30 Uhr startet, aber noch nicht begonnen. Es sei bisher noch zu kühl dafür gewesen.

Doch grosse Verluste wurden bisher keine verzeichnet. In allen vier Freibädern sei man beim Verkauf der Saisonabonnements bisher auf dem Vorjahreskurs. «Es ist ja erst der Saisonstart und der Rest des Jahres wird hoffentlich etwas besser», so Artho.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Auch das bisher als schön angesagte Pfingstwochenende stimmt die Badi zuversichtlich. «Das Wetter wird voraussichtlich gut und wir hoffen auf viele Besucher», sagt Renate Rhyner.

Doch mit dem grossen Ansturm ist noch nicht zu rechnen. Zum einen seien die Temperaturen noch nicht sommerlich genug, und zum anderen brauche es eine längere Schönwetterlage, um die Besucher ins Freibad zu locken, sind sich Renate Rhyner und Bruno Frei einig.

Für den Rest des Jahres wünschen sich alle Badi natürlich sonniges und warmes Wetter und damit auch viele Gäste. Doch noch mehr wünsche man sich eine unfallfreie Saison, halten Scherrer wie auch Rhyner fest.