Wil/Toggenburg Der Sommer ist zurück: Diese Tipps hat die Redaktion für den sonnigen Feierabend oder die letzten Ferientage Petrus hat Erbarmen und schickt pünktlich für die letzte Schulferienwoche schönes Wetter. Die Redaktion der «Wiler Zeitung» und des «Toggenburger Tagblatts» hat Tipps für das Schönwetterprogramm in der Region zusammengestellt.

Picknick und Badevergnügen an der Thur bei der Schwarzenbacher Brücke. Bild: Hanspeter Schiess (August 2012)

Zwar liegen Boden- und Zürichsee nicht gerade um die Ecke. Doch schöne Gewässer gibt es auch in Wil und Umgebung. Die Wiesen am Wiler Stadtweier oder das Ufer der Thur laden dazu ein, mit der Familie oder als Paar ein Picknick zu veranstalten. Dafür braucht es nicht viel mehr als eine grosse Decke und einen Korb oder eine Kühltasche voller Essen und Getränke. Wichtig ist eine Thermoskanne mit genügend Wasser, Tee oder Fruchtsäften. Fingerfood wie belegte Brote, Obst oder Fleischspiesse sind einfach zubereitet. Auch Salate aus Nudeln, Reis oder Kartoffeln eignen sich zum Kaltverzehr. Als Dessert bietet sich eine Spezialität aus Wil an: der Mandelfisch aus der Confiserie Hirschy. Wer gern Bier hat, schnappt sich ein Wiler Thurbobräu. Und Weinliebhaber werden in der Wiler Trotte fündig. (fmm)

Wandern in der Ferienregion Toggenburg zum Voralpsee. Bild: PD/Martin Bissig

Eine Herausforderung für einen schönen Sommertag gefällig? Dann darf die Churfirsten-Besteigung nicht fehlen. Selbstverständlich ohne Stand- und Luftseilbahn, und auch nicht zu Fuss ab der Alp Sellamatt. Sondern «von hinten» soll der Chäserrugg erklommen werden. Also von der Seite Walenstadt. Ab der Bus-Endstation Walenstadtberg, Reha-Klinik sind fast 1300 Höhenmeter zu überwinden. Bevor es so richtig losgeht, sollte unbedingt das Paxmal im Gebiet Hochrugg besucht werden. Ein solches Monument würde man auf dieser Höhe nicht erwarten. Und es taucht völlig unerwartet auf. Doch dann geht es so richtig los. Vor allem der Aufstieg nach der Alp Tschingla durch das Valsloch bis zum Sattel zwischen Chäserrugg und Hinterrugg hat es in sich und fordert die eigene Kondition gehörig – und anhaltend. Wetten, dass der Nussgipfel auf dem Chäserrugg-Gipfel noch nie so gut gemundet haben wird wie dieses Mal? (sdu)

Unterlagen für den Berg-Foxtrail in Wildhaus. Bild: Sabine Camedda

Wer gerne draussen ist und gleichzeitig Freude am Rätsellösen hat, für den sind Foxtrails bestimmt das Richtige. Diese Schnitzeljagden gibt es an verschiedenen Orten mit verschiedenen Themen. Wer es etwas düsterer mag, versucht in Wil einen Mordfall zu lösen. Beim sogenannten Krimi-Trail müssen Gruppen mit maximal fünf Personen versuchen, den Mord in einer Wiler Altstadtwohnung aufzuklären. Dabei gibt es in der Stadt verschiedene Posten mit Hinweisen. Kostenpunkt: 25 Franken pro Gruppe. Wen es in die Berge zieht, kann mit dem Berg-Foxtrail in Wildhaus nichts falsch machen. Hier begibt man sich auf Schatzsuche und kann dabei die Aussicht auf die Churfirsten und den Säntis bestaunen. Der Ausflug kostet für Erwachsene 32 und für Kinder 17 Franken. (sts)

Barfuss über Stock und Stein. Bild: Christoph Riebli

Weg mit den Gummistiefeln und raus aus den warmen Socken: Jetzt bietet sich noch einmal die Chance, mit nackten Füssen die Umgebung zu erkunden. Der Barfussweg in Wuppenau ermöglicht Familien mit Kindern ein kurzweiliges Freizeitvergnügen, das lehrreiche Erholung in der Natur beschert und keinen Rappen kostet. 1,5 Kilometer lang ist der Abschnitt des Panoramawegs am Nollen, der als Barfussstrecke ausgelegt und mit verschiedenen Erlebnisstationen versehen ist. Genüsslich im Schlamm waten, im Blindgang spazieren oder balancieren, das kühle Bachwasser spüren oder Wasser treten im Weiherbiotop: Spass ist garantiert. Vielleicht lohnt sich ein Blick auf den Waldboden. Denn mit den höheren Temperaturen dürfte nun auch die Pilzsaison lanciert sein.

Wer mit dem Auto anreist, parkiert bei der Käserei, nahe der Bushaltestelle Dorfstrasse. Von dort aus geht es über einen Schotterweg etwa einen Kilometer bergauf zum Beginn des Barfusspfads, der beim Schild «Brügglipfad» nach links in den Wald führt. (ahi)

Die Grotte unterhalb der Iddaburg. Bild: Larissa Flammer

Mit der Rückkehr des Sommers bietet sich ein Ausflug im Unteren Toggenburg an, wo es viele lohnenswerte Ziele hat und die Tour mit einer kürzeren oder längeren Wanderung verbunden werden kann. Wer tagsüber bereits wieder arbeiten muss, steigt nach Feierabend in oder auf das Fahrzeug seiner Wahl und macht sich zum Beispiel auf zur Iddaburg. Der höchste Punkt der Gemeinde Kirchberg auf 966 Metern über Meer bietet eine fantastische Rundsicht. Wer gerne noch etwas wandert, fährt nicht bis ganz oben, sondern lässt sein Velo, Auto oder Motorrad zum Beispiel auf dem Skiliftparkplatz in Gähwil stehen. Von dort ist eine rund einstündige Wanderung gut beschildert. (bl)

Die Sonne, die schattenspendenden Schirme, ein Getränk; da kommt Ferienfeeling auf. Bild: Andrea Stalder

Auch die einheimischen Gastronomen sind zurück aus der Sommerpause und bedienen bei diesem Wetter ihre Gäste gerne draussen. Im lauschigen Garten hinter der Dorfbeiz, auf der belebten Terrasse im Zentrum oder auf der Gasse der schmucken Wiler Altstadt; bei einem ausgedehnten Restaurantbesuch kommt von alleine Ferienfeeling auf. Wer Zeit und Musse hat, kann mit einem Gesprächspartner oder einem Buch dort gut einen halben Nachmittag lang die Seele baumeln lassen. Wahlweise nach einem Zmittag oder gefolgt von einem feinen Abendessen. Die Stunden im Schatten des Sonnenschirms vergehen wie im Flug. Und wenn immer wieder mal ein Kaffee, ein Bier, ein Aperol Spritz oder ein hausgemachter Eistee bestellt wird, hilft das auch der Wirtin oder dem Wirt. (lsf)

Thurwasserfälle in Unterwasser. Bild: Sabine Camedda

Wer sich zu sehr an die moderaten Temperaturen gewöhnt hat und bei über 25 Grad eine Abkühlung sucht, ist bei den Thurwasserfällen in Unterwasser am richtigen Ort. Vom Dorf her führt ein gut beschilderter Wanderweg über eine Wiese und der Thur entlang ins Chämmerlitobel. Nach etwa zehn Minuten bieten die Wasserfälle ein Naturspektakel. Je nach Wassermenge tost die Säntisthur unterschiedlich stark ins Naturbecken. Vom Weg, der in einer Höhle endet, bietet sich der beste Blick. Durch einen Stollen, der vor gut 100 Jahren in den Felsen gehauen wurde, können die Besucherinnen und Besucher aufsteigen und den Wasserlauf oberhalb des grossen Wasserfalls beobachten.

Ein Erlebnis, besonders für Familien, wird die kurze Wanderung, wenn man sie mit Bräteln an der Feuerstelle am Eingang zum Chämmerlitobel verbindet. Dort befindet sich auch ein öffentliches WC. (sas)

In der Wiler Badi Bergholz darf von Samstag auf Sonntag gezeltet werden. Bild: PD

Der Wiler Sportpark Bergholz lockt bei Sommerwetter nicht nur mit seinen Schwimmbecken. Ein aussergewöhnliches Event ist die Zeltnacht, die bei guter Witterung dieses Wochenende stattfindet. Besucherinnen und Besucher kommen am Samstag ab 17 Uhr mit Zelt und Schlafsack in die Badi und baden bis 21 Uhr. Danach steht für Erwachsene eine Bar bereit. Die Geschichte von «Oskar, der Schrecken von Teichen und Tümpeln» bereitet auf das Schlafengehen vor. Nachtruhe ist um 23 Uhr. Die Tickets müssen bis am Mittwoch im Vorverkauf erworben werden und kosten für Erwachsene und Kinder ab 16 Jahren 18 Franken, für Kinder ab vier Jahren 12 Franken und für Kleinkinder bis drei Jahre 5 Franken. Darin inbegriffen sind die Zeltplatzgebühr, die Benutzung der Sanitäranlagen sowie ein Frühstück-to-go für den nächsten Morgen, jedoch nicht der Badieintritt. (elf)

Die Ruine Neutoggenburg aus der Vogelperspektive. Bild: PD

Bei der Ruine Neutoggenburg können sich Fantasiebegabte vorstellen, wie Burgfräulein und Ritter einst zur Iddaburg blickten und den Verlust der Festung Alttoggenburg und der Stadt Wil beklagten. Der Aufstieg entlang der Strasse, die von Oberhelfenschwil aus am Weidhof vorbei zum Weiler Schwanden führt, ist zuerst moderat. In Schwanden hat man einen Drittel der Höhendifferenz geschafft. Ab jetzt leiten die Wegweiser zur Ruine Neutoggenburg die Wanderer zuverlässig. Am Waldrand oberhalb von Schwanden liegt ein lauschiger Grillplatz. Holz muss man aber mitbringen. Von dort aus wird es schweisstreibend. Die imposante Ruine liegt auf der Kuppe nordwestlich der Wasserfluh. Sitzgelegenheiten gibt es zuhauf, wilde Grillstellen ebenfalls. Bei klarem Wetter entschädigt die Aussicht ins Mittlere und ins Alttoggenburg für die Schweisstropfen. Man erreicht die Ruine auch von Lichtensteig her, der Aufstieg ist aber mühsamer. (mkn)