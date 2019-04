Interview «Willy ist für mich unersetzbar» Kurt Bischofberger, Präsident von Voltige Lütisburg, äusserst sich zum Tod von Pferd Willy. Urs Nobel

Wie lässt sich Ihre Gefühlslage beschreiben, nachdem Sie mit einem beladenen Pferdetransporter ins Tierspital Zürich fuhren und leer wieder nach Hause mussten?

Kurt Bischofberger: Es war himmeltraurig. 1000 Gedanken schossen mir durch den Kopf. Ich erinnerte mich an die verschiedensten Begebenheiten mit Willy. An all die unzähligen Erfolge im Wettkampfsport, die er mit dem Team Voltige Lütisburg oder den Einzel-Voltis erreicht hatte.

Hatten Sie zu Willy eine andere, besondere Beziehung als beispielsweise zu anderen Pferden, von denen Sie sich in der Vergangenheit auch trennen mussten.

Willy war ein besonders liebesbedürftiges Pferd, das aber auch besonders liebenswert war. Er fühlte sich wohl im Kreise all der Kinder, die um ihn herum waren und zeigte dies stets. Willy hat viel von mir gelernt und ich von ihm.

Ein typisches Wettkampfpferd war Willy jedoch nicht?

Doch schon, und trotzdem: Lärm und Rummel behagten ihm gar nicht. In solchen Situationen präsentierte er sich jeweils stets sehr unruhig und musste gehätschelt werden. Einmal aber im Zirkel drin, drehte er in gleichmässigem Galopp seine Runden und blendete alles andere professionell aus.

Wie gedenken Sie, Willy zu ersetzen? Kann man das überhaupt?

Momentan bestreiten wir die Trainings und Wettkämpfe sowieso ohne Willy und lassen uns bezüglich einer Nachfolge Zeit. Willy durfte sich ja bereits im vergangenen Jahr vom Wettkampfsport verabschieden und stand nur noch in einzelnen Lektionen für das Sportförderprogramm sowie den Kleinsten im Training zur Verfügung. Willy ist für mich unersetzbar.