Wildhaus 13-Jähriger vereint die Bergbahnen zumindest im Kleinen – und sammelt Spenden für seine Modellbahnanlage Eine Miniaturseilbahn auf einer Wiese in der Schwendi überrascht und fasziniert Fussgängerinnen und Fussgänger. Gebaut hat sie der 13-jährige Simon Feiss. Er bittet um Spenden, um den Ausbau seiner «Vereinigten Bergbahnen Obertoggenburg» voranzutreiben.

Simon Feiss baut seine Bergbahn mit Sinn fürs Detail. Bild: Matthias Rohrbach

Bei Seebach in der Schwendi ist im Kleinen möglich, was im Grossen schwierig erscheint. Wandert man vom Wildhauser Hotel Alpenrose» Richtung Unterwasser, stösst man auf die «Vereinigten Bergbahnen Obertoggenburg» (VBBO). Eben erst hat der 13-jährige Tüftler Simon Feiss die Anlage um einen Spendenaufruf ergänzt:

«Hier entsteht das Wander- und Skigebiet der VBBO. Wir sammeln für den Ausbau der Anlage.»

Ein Projekt aus Leidenschaft

Das «vereinigt» sei natürlich als Scherz gedacht, nicht als Kritik an der Situation im Obertoggenburg, erzählt Simons Mutter Sandra Feiss. «Mein Sohn ist einfach Fan von Bergbahnen.» Diese Leidenschaft kam vor zwei Jahren bei einer Wanderung am Pizol auf.

Der Spendenaufruf hat erste Interessenten angesprochen. Bild: Matthias Rohrbach

Simon Feiss entdeckte im Souvenirgeschäft Miniatur-Seilbahnkabinen und setzte diese umgehend auf seine Wunschlisten für Weihnachten und Geburtstag. Im letzten Winter stellte er erste Teile der Anlage auf. Dann kam der Wunsch nach einer zweiten Bahn. Er sei guter Dinge, dass sein Spendenaufruf Erfolg haben werde, so Sandra Feiss. «Die Leute hatten unglaubliche Freude, als sie die VBBO im Frühling das erste Mal sahen.»

In der Realität noch wenig Einigkeit

Freude am Projekt des 13-Jährigen hatte auch Matthias Rohrbach und stellte es kurzerhand in seiner Publikation «Bildtolen-Post» vor. Der Newsletter erscheint seit 2014 und hat heute über 200 Abonnentinnen und Abonnenten. Simon Feiss' Anlage hat es in die 100. Ausgabe geschafft. «Die Bahn funktioniert sogar, das muss ein Riesenbastler hingestellt haben!», ergänzt Rohrbach im Gespräch.

Ganz so rund wie bei der VBBO läuft es zwischen den Bergbahnen Wildhaus (BBW) und den Toggenburg Bergbahnen (TBB) immer noch nicht, wie Rohrbach in seiner Quartierzeitung berichtet. So würde zwar zumindest auf Ebene der Marketingverantwortlichen eine Zusammenarbeit der Bergbahnen und weiterer Leistungsträger entstehen. Andererseits blieben die Fronten verhärtet, oder wie Matthias Rohrbach schreibt: «Aus meiner Sicht ist nichts Neues zu erfahren.»