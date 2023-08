Wildhaus 200 Personen trotzten dem starken Regen: So war das Hiking Sounds mit Dabu Fantastic Am Sonntag fand das Hiking Sounds in Wildhaus mit Dabu Fantastic und Tanja Dankner statt. Die beiden Acts sorgte trotz starker Regenfälle für gute Stimmung im Publikum. Rund 200 Personen waren vor Ort, obwohl 800 Tickets verkauft wurden.

Dabu Fantastic heizte dem Publikum trotz des kalten Regenwetters ein. Bild: Christiana Sutter

Es regnete am Sonntag nur einmal. Das hielt viele Musikfreunde nicht davon ab, entweder zu Fuss oder mit der Sesselbahn ans Hiking Sounds ins Oberdorf zu kommen. Wobei es Personen gab, die den Rückweg unter die Füsse nahmen, ohne überhaupt an den Konzerten gewesen zu sein. Bei genauerem Hinsehen war sofort klar warum. Diese Personen waren nicht für den Regen gerüstet.

Projektmitarbeiterin Melanie Kumpresch sagt, dass die Teilnehmenden bereits am Samstagnachmittag per E-Mail informiert worden seien, dass für Sonntag starke Regenfälle angesagt sind und man sich dementsprechend ausrüsten sollte. Es wurde auch von der Wanderung abgeraten. Die Wanderung ist nebst der Musik ein Bestandteil der Hiking Sounds.

Dabu Fantastic liess das Publikum am Hiking Sounds tanzen und den Regen vergessen machen. Video: Christiana Sutter

800 Tickets verkauft, doch nur 200 Besucherinnen und Besucher

Auch in den Sozialen Medien sowie auf der Website wurde darauf hingewiesen. Am Samstag waren 600 Tickets verkauft worden. Am Samstagnachmittag traten Zian und Phenomden auf. Am Sonntag haben 800 Personen ein Ticket gekauft. Wegen des schlechten Wetters kamen schlussendlich nur rund 200 Besucherinnen und Besucher. «All jene, die am Sonntag nicht gekommen sind, können fairerweise das Ticket an einem anderen Austragungsort einlösen», sagt Kumpresch. «Denn allen, die ein Ticket gekauft haben, wollen wir das ganze Erlebnis bieten.»

Die meisten Besucherinnen und Besucher, die angereist sind, waren mit Regenjacken, Regenschirmen und Gummistiefeln ausgerüstet. Von Kleinkindern bis zu Musikliebhabern älteren Semesters, alle sind gekommen, um im Regen zu feiern. Bevor es am Nachmittag auf der grossen Bühne so richtig abging, begeisterten die Nachwuchsmusiker Tobias Jensen und Two & the Sun auf der Campfire Stage bei der Talstation der Gamsalpbahn. Wie es an einem Lagerfeuer üblich ist, konnte man dort Würste bräteln, während man den Musikern zuhörte.

Rund 200 Besucherinnen und Besucher waren am Hiking Sounds in Wildhaus. Bild: Christiana Sutter

Bei der Campfire Stage konnten die Besucherinnen und Besucher Würste bräteln. Bild: Christiana Sutter

Regentanz mit Dabu Fantastic und «Angelina»

Auf der grossen Bühne, der Hiking Sounds Stage, waren am Nachmittag zwei Acts angesagt. Zuerst brachte Tanja Dankner das Publikum in Bewegung und in die richtige Stimmung. Mit ihrem Swinging Sound sorgte sie so für etwas Wärme an dem kalten, verregneten Sonntagnachmittag.

Nach ihr begeisterte David «Dabu» Bucher mit seiner Band Dabu Fantastic das Publikum. «Feiern wir zusammen und versprühen viel Liebe an diesem Regentag», forderte er das Publikum auf. Regentanz und Mitsingen war angesagt. Das Publikum liess sich das nicht zweimal sagen. Sie feierten «Dabu», als er mit dem Song «Underem Schirm» von der Bühne mit grossem Sonnenschirm ins Publikum trat. Zum Schluss spielten Dabu Fantastic ihren wohl bekanntesten Song, «Angelina».

Das Hiking Sounds ist 2021 aus dem «Physical Distancing»-Gedanken während Corona entstanden. «Wir werden diese Idee weiterführen und ausbauen», sagt Melanie Kumpresch von der Projektleitung «Für uns alle ist das eine Herzensangelegenheit.»