Wildhaus Simon Ammann besucht junge Skispringerinnen und Skispringer am Turnierwochenende Acht Siege und zwölf Podestplätze holten die elf Nachwuchsathletinnen und -athleten aus dem Raum Toggenburg am Wochenende.

Die erfolgreichen jungen Skispringerinnen und Skispringer mit Simon Ammann (rechts). Bild: PD

Die jungen Toggenburger Skispringerinnen und Skispringer blicken auf ein erfolgreiches Turnierwochenende zurück. Insgesamt 58 Athletinnen und Athleten im Skispringen und der Nordischen Kombination trafen sich am Samstag und Sonntag auf der Schanzenanlage im Munzenried in Wildhaus zur vorletzten Helvetia Nordic Trophy der laufenden Sommersaison.

Elf junge Springerinnen und Springer aus dem Toggenburg und dem nahen Umland starteten von den Balken der verschieden grossen Schanzen. Sie holten acht Siege und zwölf Podestplätze, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Der zweifache Doppel-Olympiasieger Simon Ammann, der ebenfalls aus dem Toggenburg stammt, liess es sich nicht nehmen, der Siegerehrung der jungen Adler beizuwohnen.

Gleich mehrere Doppelsiege für den SSC Toggenburg

Gleich zweimal ganz oben auf dem Podest standen Dario Lemmenmeier (SSC Toggenburg, U13, K32m Schanze) und Lars Künzle (SSC Toggenburg, U16, K40m Schanze). Beide gewannen erneut souverän beide Wettbewerbe der Skispringer am Samstag und Sonntag. Lars Künzle baut damit seine Führung in der Gesamtwertung der Trophy aus.

In der Animationskategorie gewann Michael Ammann (SSC Toggenburg) am Samstag in der Kategorie U10 auf der K15m Schanze gefolgt von Arthur Durendeau (Chäserrugg Race Academy). Benjamin Ammann (SSC Toggenburg) komplettierte das Podest. Malin Widmer (SSC Toggenburg) und Nathalie Ecker (Chässerugg Race Academy) verpassten als Vierte und Fünfte knapp das Podest.

In der Nordischen Kombination tauschten Arthur Durendeau und Michael Ammann die Reihenfolge. Durendeau gewann den Crosslauf und Ammann wurde Zweiter. Währenddessen schaffte Nathalie Ecker als Dritte den Sprung aufs Podest. Am Sonntag sprang Durendeau am weitesten und holte damit ebenfalls den zweiten Sieg an diesem Wochenende. Damit ist er der erfolgreichste Athlet der Trophy in Wildhaus. Michael Ammann wurde Zweiter und Benjamin Ammann erneut Dritter. Malin Widmer platzierte sich auf dem fünften Platz, Nathalie Ecker auf dem sechsten.

Ronny Dürr (SC Grabs) überraschte mit seinen beiden 2. Rängen in der Kategorie U13, K32m Schanze, und dem Sieg in der Nordischen Kombination. Erst seit zwei Monaten nimmt er regelmässig am Training in Wildhaus teil.

Anna Wessner (SSC Toggenburg) errang am Samstag ihre erste Bronzemedaille in der Animationskategorie, K5m Schanze. Ebenfalls Dritter wurde Nils Lemmenmeier (SSC Toggenburg, U10, K32m Schanze). Am Sonntag wurde er Sechster. Arno Schmid (SSC Toggenburg) wurde in der Kategorie U16, K40m Schanze, am Samstag wie auch am Sonntag Achter.

Festwirtschaft verköstigte zahlreiche Zuschauer

Obwohl sich der Sonntag eher kalt und nass präsentierte, war das Turnier auch neben der Schanze eine gelungene Veranstaltung. Eine kleine Festwirtschaft verköstigte die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer, die gezielt oder zufällig dem Spektakel zuschauten. (red)