Tödliches Überholmanöver Nach Sturz in Unterwasser am Wochenende: 76-jährige E-Bike-Fahrerin erliegt im Spital ihren schweren Verletzungen Am Wochenende überholte ein Autofahrer mit Anhänger eine E-Bike-Fahrerin auf der Brücke über der Säntisthur bei Unterwasser. Die 76-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Nun teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit, dass sie im Spital ihren Verletzungen erlegen ist.

Am Samstagmittag, 18. Juni, kam es auf der Strecke zwischen Wildhaus und Unterwasser zu einem Unfall zwischen einer E-Bike-Fahrerin und einem Auto mit Anhänger. Ein 43-jähriger Autofahrer fuhr laut Polizeiangaben mit von Wildhaus Richtung Unterwasser. Vor ihm fuhr eine 76-jährige Frau mit ihrem E-Bike in dieselbe Richtung. Bei der Brücke über die Säntisthur überholte der Autofahrer die Frau.

Der E-Bike-Unfall im Obertoggenburg hatte schwerwiegende Folgen. Bild: Kapo St.Gallen

Dabei stürzte die 76-jährige E-Bikerin, blieb auf der Strasse liegen und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste die 76-Jährige von der Luftrettung ins Spital geflogen werden. Die E-Bikerin erlitt schwere Verletzungen, welchen sie nun im Spital erlag.

Noch ein E-Bike-Unfall in Zuzwil

Zu einem weiteren Unfall zwischen einem Auto und einem E-Bike ist es am Montag, 20. Juni, um 16.10 Uhr in Zuzwil gekommen. Ein 77-jähriger Mann fuhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg an der St.Gallerstrasse von Züberwangen Richtung Oberbüren. Gleichzeitig fuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Auto in die gleiche Richtung.

Auf der Höhe des Ortseingangs beabsichtigte der E-Biker, den Radweg zu verlassen und befuhr die St.Gallerstrasse. Dabei kam es zu einem Zusammenprall zwischen dem Auto und dem E-Bike. Der E-Biker stürzte und blieb unbestimmt verletzt liegen. Er musste vom Rettungsdienst betreut und ins Spital gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Franken. (kapo/aye)