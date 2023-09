Wildhaus «Irgendwie konnten wir uns durch den Winter mogeln»: Die Bergbahnen Wildhaus ziehen Bilanz über ein schwieriges Geschäftsjahr 408 Aktionärinnen und Aktionäre der Bergbahnen Wildhaus AG hiessen an der 86. Generalversammlung alle Anträge gut. Nach dem offiziellen Teil ging es mit dem Sessellift auf die Gamsalp.

Verwaltungsratspräsident Armin Rohner (links) und Urs Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung, erläuterten den Jahresbericht. Bild: Heini Schwendener

Die Generalversammlung der Bergbahnen Wildhaus AG ist immer auch ein gesellschaftliches Ereignis, was der Grossaufmarsch am Samstag erneut zeigte. Zufrieden waren die 408 Aktionärinnen und Aktionäre nicht nur mit dem Geschäftsergebnis nach einem schwierigen Jahr, sondern auch mit dem geselligen Teil nach der GV. Per Bahn fuhren sich hoch ins Oberdorf oder auf die Gamsalp zum Aktionärsessen.

Doch der Reihe nach: In der Eishalle leitete Verwaltungsratspräsident Armin Rohner seine erste GV. Die Zusammenarbeit im Verwaltungsrat sei gut, sagte Rohner. Zudem spüre er eine Aufbruchstimmung im obersten Toggenburg, «und das ist keine Floskel». Das Miteinander mit den verschiedenen Akteuren am Berg sei gut und mache Spass.

Zum geselligen Teil gelangten die Aktionärinnen und Aktionäre per Sessellift. Bild: Heini Schwendener

«Wetter war oft nicht saisongerecht»

Das Wetter sei leider oft nicht saisongerecht gewesen, «doch die Investitionen, die wir für Wildhaus 2.0 getätigt haben, haben uns das Überleben ermöglicht», sagte Rohner.

Urs Gantenbein, der Vorsitzende der Geschäftsleitung, ging auf das schwierige vergangene Jahr ein. Den steigenden Kosten, der drohenden Strommangellage und den Wetterkapriolen sei das Unternehmen mit grossem Einsatz und innovativen Ideen begegnet. So sei etwa ein bedarfsgerechter Sommer-Herbst-Betrieb «erfunden» und auf 2023 die Parkplatzbewirtschaftung eingeführt worden. Um eine moderate Preiserhöhung kamen die Bergbahnen nicht herum.

Das Aktionärsessen fand bei schönem Bergwetter statt. Bild: Heini Schwendener

All diese Massnahmen hätten den allgemeinen Anstieg der Kosten etwas abgefedert. Dank des grossen Einsatzes aller Mitarbeitenden konnte der Winterbetrieb doch 107 Betriebstage aufrechterhalten werden. Gantenbein sagte: «Irgendwie konnten wir uns durch den Winter mogeln. Ich denke, wir haben es gar nicht schlecht gemacht.»

Steigende Kosten bleiben ein Thema

Urs Gantenbein ist froh, dass trotz dieses schwierigen Jahres umfangreiche Investitionen getätigt werden konnten, etwa der neue Zauberteppich im Oberdorf, der bereits über 95'000 Fahrten verzeichnen konnte. Die Herausforderungen im neuen Geschäftsjahr werden nicht kleiner. Allein die steigenden Energiekosten werden sich auf 230'000 Franken belaufen.

Respektables Ergebnis trotz vieler Wetterkapriolen Die Saison 2022/23 der Bergbahnen Wildhaus AG war geprägt von Wetterkapriolen und vielen anderen Herausforderungen, so etwa von der drohenden Strommangellage im Winter. Diese ist glücklicherweise nicht eingetreten. Hingegen hat der mangelnde Schnee zu einem geringeren Gästeaufkommen geführt. So resultierte ein Gesamtumsatz von 7,3 Millionen Franken. Die Sparte Gastronomie und Beherbergung hat dazu 3,2 Millionen Franken beigetragen (der W&O berichtete). Trotz der schwierigen Umstände war das betriebliche Ergebnis (EBITDA) respektabel, es lag bei einer Million Franken. Der Jahresverlust nach Abschreibungen, Zinsen, Steuern und einem ausserordentlichen Aufwand von 85000 Franken betrug 329547 Franken. (she)

Urs Gantenbein gab sich trotzdem zuversichtlich: «Wenn das Wetter stimmt, sollten wir diese Mehrkosten stemmen können. Ausserdem bin ich überzeugt, dass wir selbst auf unserer Höhenlage in Zukunft noch gute Geschäfte machen können. Wir haben ein gutes Produkt und eine top motivierte Truppe.»

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung (vgl. Kasten) wurden einstimmig genehmigt. Der Jahresverlust von 32'9547 Franken wird mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres (66'3885 Franken) verrechnet. Somit resultiert ein Bilanzgewinn von 33'4338 Franken. Der Aktionärsbon wird weitergeführt

Statutenrevision gutgeheissen

Verwaltungsrätin Karin Bürki Sonderegger. Bild: Heini Schwendener

Wegen des neuen Aktienrechts mussten die Bergbahnen Wildhaus AG ihre Statuten revidieren. Verwaltungsrätin Karin Bürki Sonderegger präsentierte neue Statuten, die keine Diskussionen verursachten und bei lediglich elf Enthaltungen klar angenommen wurden. Der Verwaltungsrat muss künftig nur noch aus mindestens fünf statt wie bisher mindestens sieben Mitgliedern bestehen.

Ein Aktionär fragte, warum die Bahnen keine Fotovoltaikanlagen haben. Der Verwaltungsrat versicherte, dieses Thema werde diskutiert, im Moment sei aber noch kein Projekt spruchreif. Auch der fehlende Tarifverbund wurde thematisiert. Dazu sagte Armin Rohner: «Das können wir nicht beeinflussen, solange die Gegenseite es nicht will.»