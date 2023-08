Wildhaus «Ich will den Zirkus ins Toggenburg bringen»: Dank Philip Herrmann werden diese Woche Kinder zu Artisten Diese Woche ist in Wildhaus der Circolino Pipistrello zu Gast. Kinder aus der ganzen Region haben die Möglichkeit, ein Zirkusprogramm auszuarbeiten und vorzuführen. Damit erfüllt sich nicht nur ihr eigener Traum vom Eintauchen in die Welt des Zirkus, sondern auch jener von Veranstalter Philip Herrmann.

Mithilfe des Zirkusteams finden die Kinder ihre Lieblingsdisziplin, mit welcher sie eine eigene Nummer kreieren und an der Galavorstellung aufführen. Bild: Milena Bleiker

Schon früher hat in den Sommerferien jeweils ein Zirkus während zweier Wochen in Unterwasser sein Lager aufgestellt. Auch wenn während dieser Zeit keine Vorführungen stattfanden, löste der Zirkus bei Philip Herrmann schon damals als Kind eine grosse Faszination aus.

Philip Herrmann, Veranstalter der Projektwoche in Wildhaus. Bild: Milena Bleiker

Heute ist Herrmann erwachsen und organisiert dieses Jahr zum ersten Mal eine Projektwoche in der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann. Die Idee dazu entstand bei einem Besuch im Winterquartier des Circolino Pipistrello im Tösstal vor einigen Jahren. Für ihn war klar: «Ich will den Zirkus ins Toggenburg bringen.»

Dass der Circolino Pipistrello für dieses Vorhaben geeignet ist, verdankt er insbesondere seiner Funktion als Mitspielzirkus. Der Fokus des Unternehmens liegt dementsprechend nicht auf dem Realisieren von Shows für ein breiteres Publikum, sondern es setzt sich zum Ziel, die Welt des Zirkus zugänglicher zu machen. Wie Daniel Tscherrig, Mitglied des Pipistrello-Teams, erzählt, stehen daher auch vielmehr die Animationsarbeit mit den Kindern und deren Partizipation während des Projekts im Vordergrund.

Daniel Tscherrig, Mitglied des Leitungsteams des Circolino Pipistrello. Bild: Milena Bleiker

Viele interessierte Kinder aus dem gesamten Toggenburg

Basierend auf diesem Grundsatz bietet der Zirkus verschiedene Arten von Projektwochen an und tourt zwischen April und Oktober durch die ganze Schweiz. Nach oben sei das Alter der Teilnehmenden offen und auch Menschen mit Beeinträchtigungen seien willkommen, sagt Tscherrig. Die Arbeit mit den Jüngeren mache jedoch den grössten Teil der Tournee aus.

So auch in Wildhaus: Ursprünglich war die Zirkuswoche als Generationenprojekt geplant gewesen. Schlussendlich wurde das Projekt dann aber doch für Kinder ausgeschrieben. Der Grund laut Herrmann: «Die Nachfrage der Eltern und Grosseltern war schlichtweg nicht da.»

Bei den Kindern hingegen schon. Insgesamt nehmen 53 Kinder von Grabs bis Wattwil am Projekt teil, was sehr erfreulich sei. Amélie, eine Projektteilnehmerin aus Wildhaus, erzählt, sie habe das Fasslaufen als Disziplin ausgewählt. «Ich habe Spass daran, etwas Neues auszuprobieren.» Milly, ebenfalls aus Wildhaus, meint zudem: «Ich freue mich besonders auf die Galavorstellung am Freitag, obwohl ich schon etwas nervös bin.»

Pipistrello-Crew führt auch eine Show auf

Hinter der eigentlichen Zirkuswoche steckt eine lange Vorbereitung. Wie Tscherrig erklärt, beginnt diese bereits im Winter zuvor. Dabei sei nicht nur die Inspektion des Stellplatzes wichtig, sondern auch das Einholen von allfälligen Sonderbewilligungen.

Bezüglich der Finanzierung der Projektwoche zeigt sich der Veranstalter sehr erfreut. «Ich wollte mir für die finanzielle Unterstützung etwas Spezielles einfallen lassen.» Dieses Ziel sei definitiv erreicht worden, da gemäss Herrmann zum ersten Mal gleich alle drei regionalen Banken als Sponsoren für eine solche Projektwoche auftreten. Alle Ausgaben hätten gedeckt werden können und es müsse mit keinem Verlust gerechnet werden.

Eine weitere Besonderheit des Circolino Pipistrello: Die aktuell 17 Teammitglieder sind keine professionellen Artisten oder Artistinnen. Dennoch: «Wir stehen natürlich gerne auch selber in der Manege», sagt Tscherrig. Aus diesem Grund und auch um eine zusätzliche Einnahmequelle zu generieren, veranstalten die sogenannten «Pipistrelli» in jeder Projektwoche auch eine eigene Show. Diese wird in den Wintermonaten mit einem professionellen Regieteam kreiert.

Manege frei – zunächst für die Profis und anschliessend am Freitagabend auch für die frischgebackenen Artisten und Artistinnen. Bild: Milena Bleiker

Den Höhe- und Schlusspunkt der Woche bildet in Wildhaus wie auch an allen anderen Tournee-Stationen die Galavorstellung der Teilnehmenden. Auch hier ist die Eigenständigkeit der Zirkusinteressierten unabdingbar. Tscherrig sagt: «Das Licht, den Vorhang und die Requisiten übernehmen wir – für alle restlichen Aspekte der Vorstellung sind die Kinder verantwortlich. Zu sehen, wie sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ein ganzes Programm auf die Beine stellen, ist enorm cool zu erleben.»

In Wildhaus findet die Vorstellung am Freitagabend um 18 Uhr im Zirkuszelt auf dem Parkplatz hinter der Curlinghalle statt.