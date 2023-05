Wildhaus Das Klanghaus Toggenburg nimmt Form an – trotz Altlasten und einer entdeckten Wasserquelle schreiten die Bauarbeiten zügig voran Gemäss Zeitplan hätten die Hochbauarbeiten beim Klanghaus am Schwendisee erst im Mai beginnen sollen. Doch aufgrund des schneearmen Winters und Frühlings ziert jetzt bereits ein Aufrichtbäumchen das Gerüst. Betriebsleiter Raphael Gygax berichtet von den Fortschritten.

Der Rohbau steht. In weniger als zwei Monaten soll auch das Dach abgedichtet sein. Dann beginnt der Innenausbau. Bild: Michael Wanger

Der milde Winter machte Toggenburg Tourismus einen Strich durch die Rechnung. Denn obwohl sich die Ferien- und Freizeitregion als «Ganzjahresregion» bezeichnet, bildet die Skisaison das Rückgrat der Wertschöpfung. Und nun läuft das Toggenburg Gefahr, auch den Start in die Sommersaison zu verpassen. Schuld daran ist einmal mehr das Wetter. Bekanntlich hat aber alles zwei Seiten: So schreitet der Bau des Klanghauses in Wildhaus dank des milden Frühjahrs schneller voran als geplant.

Eigentlich rechnete die Klangwelt Toggenburg damit, dass die Hochbauarbeiten am Schwendisee wegen des Schnees erst im Mai beginnen können. Tatsächlich waren die Verhältnisse aber schon im April günstig genug. So ziert heute – rund sieben Wochen später – bereits ein Aufrichtbäumchen das Gerüst. Raphael Gygax, Betriebsleiter der Klangwelt, gab am Mittwoch im Rahmen der Mitgliederversammlung von Toggenburg Tourismus Einblick in den Baufortschritt.

Digitale Gästekarte geplant Toggenburg Tourismus will im laufenden Geschäftsjahr die Digitalisierung des Meldewesens vorantreiben. Geplant ist unter anderem eine neue Gästekarte, die es Touristen erlaubt, an Angeboten wie etwa Joggingtouren, geführten Bergwanderungen oder Hofbesich­tigungen teilzunehmen. «Wir wollen nicht auf Rabatte, sondern auf Mehrwerte setzen», sagte Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus, am Mittwoch an der Mitgliederversammlung. (mw)

Mehr Altlasten und Wasserquelle entdeckt

Grundsteinlegung war am 7. September 2022. Die eigentlichen Bauarbeiten begannen aber ein Jahr früher mit dem Bau der neuen Zufahrtsstrasse und dem Abbruch des Gasthauses Seegüetli. Die Bilanz: «Keinerlei Zwischenfälle», sagt Gygax. Zwar hätten die Arbeiter beim Abbruch des Gasthauses mehr Altlasten vorgefunden als angenommen und seien überdies bei den Bohrungen für die Erdsonde auf eine Wasserquelle gestossen, doch hätten die budgetierten Reserven diese Mehrkosten decken können.

Verläuft weiterhin alles nach Plan, ist das Dach des Klanghauses ab Juli dicht. Damit könnte der Innenausbau beginnen. Nach den Sommerferien soll das Gebäude auch an den Seiten dicht sein, sagt Gygax. Dann rechnet er nämlich mit dem Einbau der acht Meter hohen Fensterfronten an der Nord- und Südseite. «Diese gewähren den Gästen einerseits einen Ausblick auf den Schafberg, andererseits auf den Iltios und die Churfirsten», ergänzt Gygax.

Schindeln aus der direkten Nachbarschaft

Anschliessend erhält die Fassade des Klanghauses Schindeln – gut 70'000, von denen 20'000 von Hand gespalten werden. Diese seien witterungsbeständiger als maschinell gespaltene. Die restlichen 50'000 sähen dafür schöner aus. Das Besondere an den handgespalteten Schindeln ist, dass sie aus nur 150 Metern Entfernung stammen. Der betreffende Lieferant habe sich im Januar an die Arbeit gemacht.

Generell wirken beim Bau zahlreiche regionale Handwerker und Firmen mit. Laut einer Medienmitteilung von der Klangwelt von Ende März stammen drei Viertel davon aus dem Kanton St.Gallen, die Hälfte davon sei wiederum im Toggenburg angesiedelt.

Eröffnung voraussichtlich in genau zwei Jahren

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2024 und kosten rund 23,3 Millionen Franken. Eine Million zahlt die Klangwelt aus eigener Tasche. Wann das Klanghaus seine Tore öffnet, steht noch nicht fest. Geplant ist aber ein Wochenende im Mai 2025. Dies sei von mehreren Leistungsträgern abhängig. «Die Bergbahnen haben beispielsweise nicht schlecht gestaunt, als wir von ihnen den Fahrplan für den Sommer 2025 verlangten», berichtet Gygax.

Letzten Endes ist es aber auch aus einem anderen Grund wichtig, den öffentlichen Verkehr ins Boot zu holen. Die Bauherrin habe sich nämlich bewusst für nur wenige Parkplätze beim Klanghaus entschieden. Die Gäste sollen mit den Bergbahnen oder mit einem On-Demand-Bus anreisen. Genügend Parkplätze stünden nur denjenigen Gästen zur Verfügung, die in «Stump’s Alpenrose» nebenan einquartiert sind.

So soll das Klanghaus den Charme erhalten, den sich die Klangwelt davon verspricht, nämlich, dass Gäste «in der berührenden Stille der naturbelassenen, kraftvollen Landschaft Schwingung in Form von Klang» erleben können.