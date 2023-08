Wildhaus Das frühere katholische Dorfschulhaus wird 100-jährig: Gebaut werden konnte es damals dank einer Enteignung Während 86 Jahren wurden im ehemaligen katholischen Dorfschulhaus Wildhaus mehr als 1800 Kinder unterrichtet. Heute beherbergt das Gebäude Alterswohnungen. Doch die Geschichte als Schulhaus ist noch immer lebendig – wie ein Referat zum Jubiläum zeigt.

Ein Zählrahmen im Erdgeschoss erinnert noch heute an das Dorfschulhaus. Bild: Christiana Sutter

Die erste Schule im Obertoggenburg wurde von Mönchen im Kloster St.Johann geführt. Während vieler Jahrhunderte war das Schulwesen ein Privileg der Reichen und Mächtigen. Erst im 19. Jahrhundert übernahm der Staat die Volksbildung. «Bei der Wahl eines Lehrers wurde mehr auf die Eignung des Hauses geachtet als auf Wissen und Können. Der Raum musste warm sein», weiss Karl Rüegg. Er hat die Jubiläumsbroschüre zum 100-jährigen Dorfschulhaus Wildhaus verfasst und berichtete am Samstag rund 50 interessierten Personen, ehemaligen Schülern und Lehrerinnen über die Geschichte der Schule.

Karl Rüegg, ehemaliger Lehrer im Dorfschulhaus Wildhaus, berichtete über dessen Geschichte. Bild: Christiana Sutter

Besitzer der Grundstücks wurde enteignet

Die Schulentwicklung in Wildhaus begann um 1720. Damals stiftete eine unbekannte Person für eine katholische Schule einen Schulfonds. 1752 wurde ein evangelischer Schulfonds gegründet. Dieser setzte sich aus freiwilligen Beträgen, Kirchenkollekten und Alppachtzinsen zusammen. 1759 fand der erste Unterricht für katholische Kinder in einem Bauernhaus in der Nähe der Kirche statt. Um 1830 gab es in Wildhaus drei evangelische Schulen. In demselben Jahr wurde im Dorf Wildhaus das erste katholische Schulhaus (Haus Köpfli) gebaut. In den darauffolgenden Jahren kamen weitere dazu.

Für das katholische Dorfschulhaus wurde der Primarschulrat 1919 beauftragt, einen geeigneten Platz zu finden. Die Schulgemeinde verkaufte dafür ein Stück Rietboden im Munzenriet. In einem Gutachten wurde der Beschluss an Bedingungen geknüpft. Sofern die Bürger den Beschluss vor dem 1. Oktober 1921 beschliessen, würden Bund und Kanton zwei Drittel der Bausumme subventionieren, ein späterer Beschluss würde nur noch mit 24 Prozent unterstützt. Eine weitere Bedingung war an die Subvention geknüpft: Zukünftig mussten zwei Lehrstellen geführt werden.

Ein geeigneter Platz konnte südlich der Kirche gefunden werden. Da der Besitzer zu viel für den Quadratmeter verlangte, wurde er schlichtweg enteignet. Baubeginn war im Sommer 1922. Am 19. August 1923 wurde das neue Dorfschulhaus kirchlich und weltlich feierlich eingeweiht. Gekostet hat es 192'000 Franken. Dank grosszügigen Spenden und Staatsbeiträgen blieb der katholischen Schulgemeinde ein Restbetrag von 23'000 Franken.

Zählrahmen und Schweizerkarte erinnern ans Schulhaus

Bereits ein Jahr nach dem Neubau wurden Baumängel festgestellt. Die Strickwände senkten sich im ersten Jahr um 20 Zentimeter. Auch dazu wusste Karl Rüegg eine Geschichte zu erzählen. Der ehemalige Lehrer des Dorfschulhauses wohnte später im Gebäude: «Unsere Kinder hatten den grössten Spass, wenn sie ein Spielauto auf einer Seite des Raumes hinstellten. Denn das Auto fuhr ohne anzuschubsen auf dem Boden hinunter.»

Auch eine alte Wandkarte erinnert im Gebäude noch an die Schulzeit. Bild: Christiana Sutter

2009 wurden das Dorfschulhaus Wildhaus verkauft. Während der 86 Jahre wurden dort mehr als 1800 Kinder dort unterrichtet. Die neue Besitzerin des Gebäudes, eine Immobilienfirma, erstellte darin mittels sorgfältiger Renovation elf altersgerechte, rollstuhlgängige Wohnungen. 2013 bezogen die ersten Mieter diese Wohnungen. Im Erdgeschoss sind aber noch heute Relikte des Dorfschulhauses zu sehen. Ein Zählrahmen und eine alte Schweizer Wandkarte erinnern an das Schulhaus. Einer der Bewohner des alten Schulhauses ist Robert Jörin, Präsident Lebenswertes Obertoggenburg, der zum Anlass am Samstag eingeladen hatte.

Tannzapfensammeln am ersten Sporttag

Karl Rüegg wusste noch weitere Anekdoten aus dem Schulwesen zu berichten. Etwas, was heute nicht mehr vorstellbar ist: das Heiratsverbot für Lehrerinnen. Im 19. Jahrhundert musste eine Lehrerin ledig sein und mit Fräulein angesprochen werden. Sobald sie heiratete, durfte sie nicht mehr unterrichten.

In Wildhaus organisierte die Lehrerschaft 1945 die ersten Sporttage. Es gab nur eine Disziplin: Tannzapfensammeln. 1968 fiel die Schule wegen zu viel Schnee von Freitag bis Montag aus. Im Sommer gestaltete sich die Ferienplanung schwierig, denn die Schule richtete sich nach den Bauern. Heuferien war das Schlagwort. Es gab Jahre, da gab es gerade einmal zwei oder drei Wochen Sommerferien. 1968 wurde diese Regel abgeschafft.