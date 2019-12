Wildhaus: Chalet Max ist bald fertig Neben dem «Hirschen» entsteht eine neue Attraktion für Wildhaus.

Bauleiter Ueli Kolb, Architekt Klemens Hörner und Bauherr Michael Müller (von links), kurz vor der Fertigstellung des Chalet Max in Wildhaus. Bild: Adi Lippuner

Für den Initianten des Chalet Max, Michael Müller ist klar, dass Gäste heute mehr erwarten als feines Essen und Getränke. «Der Gast will ein Gesamtpaket, Erlebnisse und Überraschungen. Dies alles können wir mit dem Chalet Max bieten und die bereits eingegangenen Reservationen bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

Doch der Reihe nach: Die Hoteliersfamilie Simone und Michael Müller-Walt sind Gastgeber in der siebten Generation. Nach der Neugestaltung der Zimmer im Hotel folgt nun mit dem Chalet Max die Realisierung des nächsten Projektes. «Wir durften in der Vergangenheit bereits zahlreiche Hochzeiten, Familienfeiern und Seminare in unserem Haus durchführen. Unser Wunsch war es, den Gästen in einem separaten Gebäude mit besonderem Ambiente ein neues Erlebnis bieten zu können», sagt Michael Müller.

Für Chalet eine eigene Firma gegründet

Die Event Chalet Wildhaus AG wurde neu gegründet, beim Aktienkapital in Höhe von 500'000 Franken läuft die zweite Tranche der Liberierung, nachdem bereits vor der Baueingabe die erste Hälfte vorhanden gewesen ist. «Wir haben die Finanzierung über Aktien gewählt, um sowohl Einheimischen, Ferienwohnungsbesitzern, Freunden unseres Hauses als auch Handwerkern die Möglichkeit einer Beteiligung mit interessanten Dividenden zu bieten», so Michael Müller. Die Idee sei gut aufgenommen worden, «es sind nur noch wenige Aktien zu je 5000 Franken verfügbar», ist auf entsprechende Nachfrage zu erfahren.

Finanzierungen im Bereich Restauration und Hotel seien nicht einfach umzusetzen, erzählt der Hotelier von seinen Erfahrungen. «Je nach Projekt, ob es sich um ein bestehendes Haus oder die Realisierung einer neuen Idee handelt, bieten die Banken Hand zu einer Finanzierung in Höhe von rund 50 Prozent.

Das restliche Kapital muss über eigene Mittel, Darlehen oder innovative Ideen beschafft werden.» Aufgenommen wurde in diesem Zusammenhang auch eine, bereits in den siebziger Jahren erfolgreiche Idee. «Für das Chalet Max haben Sponsoren die Möglichkeit, Tische und Stühle zu finanzieren.» Auch dieses Angebot werde rege genutzt, freut sich der Initiant.

Besondere und hochwertige Holzbauweise

Mit dem Architekten Klemens Hörner, er hat sein Büro in den ehemaligen Posträumen im Hotel Hirschen eingerichtet, fanden die Bauherren einen Partner, der Wert auf hochwertige Holzbauten legt. Realisiert wurde der Bau von Gisler Holzhaus System in Ebnat-Kappel. «Die besondere Bauweise setzt auf Massivholz, es kann auf Bauchemie verzichtet werden und trotzdem wird der Bau gedämmt», freut sich Michael Müller.

Am kommenden Donnerstag, 12. Dezember, kann die Bevölkerung ab 14 Uhr am Eröffnungsfest das Angebot des Chalet Max geniessen. Dann wird auch die Eisstockbahn, eine weitere Attraktion oberhalb des Chalets, in Betrieb sein. Kulinarische Köstlichkeiten, sportliche Betätigung und das passende Ambiente sollen den Gästen ein Gefühl für die neue Möglichkeit des gemütlichen Beisammenseins vermitteln.