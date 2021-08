Wildhaus Bergbahnen trotzen Corona: Verlust kann mit dem Gewinn aus dem Vorjahr aufgefangen werden Das Geschäftsjahr 2020/21 war für die Bergbahnen Wildhaus AG herausfordernd. Trotz der Coronapandemie, die sowohl im Bergbahngeschäft als auch in der Gastronomie einige Anpassungen bedingte, bezeichnet das Unternehmen das Jahresergebnis als «ansprechend».

Die Eröffnung der neuen Familienbahn vom Wildhauser Oberdorf auf die Freienalp und deren Auszeichnung als beste Familienbahn waren Höhepunkte im vergangenen Geschäftsjahr der Bergbahnen Wildhaus AG. Bild: PD

Die Bergbahnen Wildhaus AG schreiben in einer Medienmitteilung, dass sie im vergangenen Geschäftsjahr «mit einem blauen Auge» davongekommen ist. Das Unternehmen erzielte einen Betriebsertrag von 6 Mio. Franken und weist mit 1,4 Mio. Franken ein positives Betriebsergebnis aus, das deutlich über dem Vorjahr liegt. Nach Abschreibungen und Sonderaufwendungen bleibt ein Verlust von 450'000 Franken, der mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von 680'000 Franken verrechnet werden soll.

Das Unternehmen führt das für Covid‐Bedingungen gute Ergebnis auf drei wesentliche Faktoren zurück: Zum einen auf die Attraktivitätssteigerung des Gebiets dank der Realisation des 12‐Mio.‐Projekts «Wildhaus 2.0», zum anderen auf die Unterstützungsmassnamen von Bund und Kanton und drittens auf die sympathisch‐konsequente Umsetzung des Covid‐Schutzkonzeptes. Dieses habe den Gästen sehr schnell Vertrauen in einen sicheren Wildhauser Schneesporttag vermittelt, schreibt das Unternehmen.

Stabiler Verkehrsertrag, grosser Ausfall in der Gastronomie

Der Winterertrag der Transportleistungen liegt mit 3,8 Mio. Franken auf dem Niveau eines durchschnittlichen Winters. Bei der Gastronomie fehlt gegenüber einem Normaljahr trotz Härtefallzahlungen hingegen rund eine Million Franken.

Dass das Seilbahngeschäft ein Fixkostengeschäft ist, habe sich ganz speziell auch im Corona Jahr bestätigt, heisst es seitens der Bahn. Die Betriebsaufwände bleiben, relativ unabhängig vom erzielten Umsatz, von Jahr zu Jahr auf einem ähnlichen Niveau. In der Gastronomie hat die staatlich offerierte Möglichkeit zur Kurzarbeit entscheidend dazu beigetragen, dass die Aufwandseite entlastet wurde.

Der Sommer 2020 bewegte sich, sowohl bei der Bahn als auch bei der Gastronomie, auf dem Niveau der Vorjahre. Mit einer gewachsenen Zahl von Schweizer Individualgästen konnte der 100‐prozentige Ausfall im Gruppengeschäft kompensiert werden.

Aktionärstag am 11. September statt Generalversammlung

Der Verwaltungsrat hat aufgrund der Grösse des Anlasses und der nach wie vor fragilen Corona‐Situation beschlossen, die Generalversammlung vom 11. September wieder in schriftlicher Form abzuhalten. Den geselligen Teil der Generalversammlung will der Verwaltungsrat seinen Aktionärinnen und Aktionären aber in Form eines individuellen Aktionärstags am Berg offerieren.

Im Gegensatz zu einer Grossveranstaltung in geschlossenen Räumen habe man am Berg die Möglichkeit, die geforderten Schutzbestimmungen problemlos und verantwortungsvoll umzusetzen. «Ich freue mich schon heute darauf, viele Mitglieder unserer Aktionärsfamilie persönlich am Berg zu begrüssen,» blickt Verwaltungsratspräsident Jakob Rhyner voraus.

Und er macht gleich auch noch Werbung in eigener Sache: «Aktuell haben wir noch gut 400 Aktien aus der letzten Aktienkapitalerhöhung im Rahmen von Wildhaus 2.0 im Portefeuille. Diese Aktien stehen zum Verkauf», meint der Rechtsanwalt aus Buchs. Er würde sich sehr freuen, wenn die unterdessen auf 2415 Aktionäre angewachsene BBW‐Familie noch weiteren Zuwachs erhalten würde.