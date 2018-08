Wildhaus: Bei den Bürgern herrscht Unmut wegen 30 Meter Strasse

Die Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann hat nach der Fusion die Verwaltung in Alt St. Johann zentralisiert. 2013 verkaufte sie das ehemalige Gemeindehaus in Wildhaus an ein Ehepaar, welches das Haus zuvor als Mieter bewohnte. Dieses verkaufte die Liegenschaft in diesem Jahr an die Bionarc Genossenschaft. Wie der «Beobachter» in seiner Ausgabe 16 schrieb, gehören die Genossenschafter zu einer Gruppe, die englische Medien als Sekte bezeichnen. Die Genossenschaft habe den Sitz in Wildhaus, ist in der Zeitschrift zu lesen. Gemäss Statuten handelt es sich um eine Vereinigung für Beratungen und Schulungen im Bereich erneuerbare Energien, die auch mit Immobilien handle. Die Mitglieder führten «gemeinnützige Aktivitäten auf biblischer Grundlage» durch. Sie seien neun Freunde, die auf der Grundlage der Bibel zusammen geschäften, lässt sich Genossenschaftspräsident Patrick Rupf im «Beobachter» zitieren. (sas)