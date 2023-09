Wildhaus-Alt St.Johann Von der Curlinghalle bis zur Indooranlage mit Wellnessbereich: Die Ideen für das neue Sport- und Freizeitzentrum sind vielfältig Beim Mitwirkungsverfahren zum Projekt «Zukunft Sport- und Freizeitzentrum Wildhaus» gingen 300 Rückmeldungen ein. An der Konsolidierungsveranstaltung im Sport- und Freizeitzentrum am Donnerstagabend wurden mögliche Szenarien kontrovers diskutiert.

Das Sport- und Freizeitzentrum in Wildhaus, wie es sich aktuell präsentiert. Bild: Adi Lippuner

Gut 40 Personen wollten am Donnerstagabend hören, wo das Projekt «Zukunft Sport- und Freizeitzentrum Wildhaus» aktuell steht. Während Fritz Grob, Verwaltungsratspräsident der SFAG, deren Rolle, «wir sind im Auftrag der Gemeinde die Betreibergesellschaft», erläuterte, gaben die Verantwortlichen der Agentur «gutundgut» Einblick in die bisher gesammelten Vorschläge aus dem Mitwirkungsprozess. Vor Ort waren Rafael Enzler, Christian Müller und Nadja Sager.

Die Bandbreite reichte von Instandstellung der vorhandenen Infrastruktur über Umnutzung der Curlinghalle, einer Überdachung des Vorplatzes mit Zusatzangeboten, einem Erweiterungsbau für Indoor-Angebote und Erhalt der Curlinghalle bis hin zum Abbruch und Neubau. Die Kostenschätzungen für die verschiedenen Szenarien liegen zwischen 2 und 20 Millionen Franken, wobei beim höchsten Betrag auch die Angliederung einer Jugendherberge, nach dem Vorbild von Saa-Fee, angedacht wird.

Bedarf nach Schlechtwetterangebot vorhanden

Vonseiten der Agentur wurde betont, dass der Wunsch, sich bei schlechtem Wetter in einer Halle zu betätigen, mehrfach geäussert wurde. Als weiteres Anliegen wurde auch ein öffentlicher Wellnessbereich genannt. Insgesamt 300 Rückmeldungen sind eingegangen, dabei seien sowohl Antworten von Einheimischen als auch Zweitwohnungsbesitzern erfolgt.

Rund 40 Personen nahmen an der Konsolidierungsveranstaltung im Schafbergsaal des Sport- und Freizeitzentrums teil. Bild: Adi Lippuner

Wie ein roter Faden zog sich der Wunsch nach Betätigungsmöglichkeiten bei schlechtem Wetter durch die Präsentation der drei Agentur-Verantwortlichen. «Wir werden nicht umhin kommen, uns der Frage zu stellen, das Curling zu erhalten oder die Halle umzunutzen», so Christian Müller. Ein Szenario, das von den Anwesenden – mit Hinweis auf die Wertschöpfung des Curlingsports – vehement in Abrede gestellt wurde. Ganz klar war auch der Tenor, dass die anfallenden Kosten und deren Nutzen genau analysiert werden müssen.

Diskussion in kleinen Gruppen

Die möglichen Szenarien wurden in kleinen Gruppen kontrovers diskutiert. Dabei zeigte sich, dass bei der Instandstellung Geld für eine alte Infrastruktur ausgegeben werden müsste. Mehrfach angesprochen auch die Lage des Restaurants, dieses liege am falschen Platz und habe keinen Aussenbereich, so die Kritik. Eine Aussenüberdachung wird insgesamt eher kritisch gesehen. Geht es um die Frage Curling oder Indoorsportbereich, wurde deutlich, dass am liebsten beides verwirklicht werden sollte. Für einen Erweiterungsbau gab es wenig Sympathie, angeregt wurde, allenfalls den Querbau (ehemaliges Haus des Gastes) abzubrechen, neu zu planen und entsprechend den Bedürfnissen zu bauen.

Bei der Frage abbrechen und neu bauen standen das Wünsch- und das Machbare zur Diskussion. «Ob die Bürgerschaft diesem Vorhaben zustimmen würde und sich auch Investoren finden liessen», wurde bezweifelt. Die Anliegen werden nun nochmals gebündelt und an der Schlussveranstaltung präsentiert. Ob diese, wie angekündigt, am 6. November stattfinde, werde noch überprüft.