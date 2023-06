Wildhaus-Alt St.Johann Steinbruch Starkenbach soll geschlossen werden – Toggenburger Kantonsräte wehren sich Am Freitag wurde dem Personal des Steinbruchs Starkenbach im Obertoggenburg mitgeteilt, dass der kantonseigene Betrieb bis Ende Jahr geschlossen wird. Der Regierungsrat sieht sich nun mit kritischen Fragen konfrontiert.

Der Steinbruch Starkenbach im Jahr 2019. Bild: Sabine Camedda

Im Kantonsrat wurde am Montag eine dringliche Interpellation mit dem Titel «Schliessung Steinbruch Starkenbach! Wie geht es weiter?» eingereicht. Die drei erstunterzeichnenden Kantonsräte Mathias Müller (Lichtensteig), Hansruedi Thoma (Kirchberg) und Adrian Gmür (Bütschwil-Ganterschwil) halten darin fest, dass dem Personal des Steinbruchs Starkenbach am vergangenen Freitag mitgeteilt wurde, dass der Steinbruch spätestens Ende Jahr geschlossen werden soll.

Im politischen Vorstoss wird betont, dass damit «ein für den Kanton St.Gallen und das Toggenburg wichtiger Betrieb und Arbeitgeber» auf dem Spiel steht. Auch die Bauwirtschaft werde negativ beeinflusst, für den Kanton würden sich finanzielle Folgen abzeichnen.

Politik von abruptem Ende überrascht

Für die drei Toggenburger Mitte-Politiker kommt die Ankündigung der Schliessung überraschend, weil der Kanton bereits seit langem eine Erweiterung des kantonseigenen Steinbruchs in der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann plant. Sie verweisen darauf, dass «nach fast zehnjähriger Vorbereitungszeit sämtliche Hürden aus dem Weg geräumt werden konnten, und es bis letzte Wo­che noch so schien, dass eine 60-jährige Fortsetzung mit der Produktion von jährlich über 30'000 Tonnen hochwertigem Gleisschotter nur noch eine Frage von Tagen oder Wochen sei».

In diesem Zusammenhang richten die drei Politiker verschiedene Fragen an die Kantonsregierung, beispielsweise zur kurzfristigen Zukunft des Betriebs, zur Anzahl betroffener Mitarbeiter oder den finanziellen Auswirkungen.

Dringlichkeit wird am Dienstag entschieden

Eine weitere dringliche Interpellation zum gleichen Thema hat die SVP-Fraktion eingereicht. Sie stellt ähnliche Fragen wie die drei Toggenburger Interpellanten. Die SVP weist daneben darauf hin, dass Bauunternehmer aus dem Toggenburg bei einer Schliessung des Steinbruchs in Starkenbach weite Wege fahren müssten, um an Material zu kommen. Genannt werden das Glarnerland, das Fürstentum Liechtenstein und das Rheintal. Das würde Mehrkosten und auch höhere CO 2 -Emissionen verursachen. Schliesslich will die SVP wissen, wer die Betriebseinstellung beschliessen kann.

Am Dienstagmorgen entscheidet der Kantonsrat, ob die beiden Interpellationen als dringlich erklärt werden. Wenn ja, muss der Regierungsrat die Vorstösse bis am Mittwoch beantworten.