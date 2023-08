Wildhaus-Alt St.Johann Steinbruch Starkenbach: Kanton hat ein Weiterbestehen beschlossen Der Steinbruch Starkenbach soll bis 2025 in eine eigenständige Aktiengesellschaft ausgelagert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Steinbruch in einem verkleinerten Übergangsbetrieb weiterbestehen.

Der Steinbruch Starkenbach wird in einem Übergangsbetrieb weitergeführt. Bild: Toggenburger Tagblatt

Der Steinbruch Starkenbach im Obertoggenburg soll in eine AG ausgelagert werden; wegen Verzögerungen im Bewilligungsverfahren drohte eine temporäre Schliessung. Nun wird die Arbeit ab September nahtlos fortgeführt.

Die St.Galler Regierung hat den Übergangsbetrieb im neuen Abbaugebiet Starkenbach II beschlossen, nachdem die Gemeinden Nesslau-Krummenau und Wildhaus-Alt St.Johann den Sondernutzungsplan und die Abbaubewilligung erteilt hatten und sämtliche Einsprachen zurückgezogen wurden. Ein Teil der bisherigen Belegschaft des Steinbruchs kann in den kommenden Wochen den Übergangsbetrieb aufnehmen.

Der Übergangsbetrieb vereinfacht die Betriebsaufnahme durch die neue Aktiengesellschaft ab 2025 erheblich. Zudem kann ein Teil der bisherigen Mitarbeitenden weiterbeschäftigt werden.

Der Übergangsbetrieb kostet 650’000 Franken

Kostendeckend kann der Übergangsbetrieb allerdings nicht geführt werden. Im Budget 2024 beantragt die Regierung 500’000 Franken zur Finanzierung des Defizits. Zusätzlich will sie für die Vorfinanzierung von Planungskosten weitere 150’000 Franken einstellen.

Für den Übergangsbetrieb muss der Kantonsrat in der Budgetdebatte in der Wintersession damit gesamthaft 650’000 Franken sprechen. Die Kosten des Übergangsbetriebs im laufenden Jahr können über das aktuelle Budget des Steinbruchs Starkenbach beziehungsweise des Tiefbauamtes getragen werden.

Die SVP hat ein ungutes Gefühl

Nach Bekanntwerden der Stilllegung des Steinbruchs Starkenbach durch die St.Galler Regierung im Frühling lancierte die SVP Toggenburg das «Starkenbach Manifest» und forderte unter anderem die sofortige Wiederaufnahme des Betriebs. Dieses wurde innerhalb Wochenfrist von 750 Personen unterschrieben. Die SVP Toggenburg zeigt sich nun erfreut, dass die Regierung einen volkswirtschaftlich bedeutsamen Betrieb im Toggenburg gesichert hat.

Gemäss SVP bleibt jedoch ein ungutes Gefühl bei diesem Thema und spricht damit den finanziellen Aspekt des Steinbruchs an. Die SVP schreibt in ihrer Mitteilung: «Die Regierung rechnet in diesem Jahr mit einem Defizit und setzt ein Betriebsdefizit ins Budget 2024. Eigentlich kann der Steinbruch profitabel betrieben werden – aber natürlich nur, wenn auch genügend Material abgebaut werden kann. Das ist in nächster Zeit nicht möglich.»

Die Partei ist überzeugt, dass letztlich der ganze Schlamassel hätte verhindert werden können, wenn die notwendigen Bewilligungsprozesse früher gestartet worden wären und wenn nicht verschiedene Anspruchsgruppen so grosse Verzögerungsmöglichkeiten hätten. (pd/zi)