Wildhaus-Alt-St.Johann Kleintheater Zeltainer startet mit vielen Promis und Après-Ski-Party in die neue Saison Mit dem Konzert der Berner Sängerin Jaël startete am Samstag die Zeltainer-Saison. Am Montag folgte die erste von vier Toggenburger «Late Night Shows» mit Toggenburger Persönlichkeiten. Initiant Martin Sailer ist mit dem Start in die 20. Saison sehr zufrieden.

Am Schluss des Abends stand eine Après-Ski-Party an. Bild: Christiana Sutter

Die Berner Sängerin Jaël war am Samstagnachmittag mit einem Kinderprogramm und am Abend mit einem Konzert der erste Gast im diesjährigen Zeltainer-Programm in Wildhaus-Alt-St.Johann. «Ihr Auftritt war sehr persönlich, es fühlte sich wie ein Wohnzimmerkonzert an» sagt Zeltainer-Initiant Martin Sailer. Mit dem Start in die 20. Saison ist Sailer sehr zufrieden. Er sagt: «Der Vorverkauf ist super angelaufen.»

Am Montagabend stand die Toggenburger «Late Night Show» unter dem Motto «Après-Ski» auf dem Programm. Das Late-Night-Show-Format wird nun die zweite Zeltainer-Saison an vier Abenden durchgeführt. Das vergangene, erste Jahr hat gezeigt, dass es ein Publikum gibt für diese Art der Abendunterhaltung.

Auch aus dem Nachbarkanton Appenzell Ausserrhoden sind Gäste angereist. Dies nicht zuletzt, weil dort das Format «Late Night Show» bereits seit mehreren Jahren in der Stuhlfabrik Herisau aufgeführt wird. Moderiert wird der Anlass dort von Philipp Langenegger, bekannt aus TV und Werbung.

Esther Friedli und Remo Forrer zu Gast

Mit dabei auf der Bühne sind auch Schlagzeuger Emanuel Steiner und Requisiteur Benjamin Heutschi. Die drei bringen das Publikum mit witzigen Sprüchen zum lachen und ab und zu auch in Verlegenheit. Die Gäste sind bekannte und weniger bekannte Toggenburger Persönlichkeiten. Auch Musikerinnen und Musiker aus der Toggenburger Musikschule in Wattwil nehmen teil.

Die Promigäste der Toggenburger «Late Night Show» waren die am Wochenende gewählte Ständerätin Esther Friedli sowie der Hemberger Sänger Remo Forrer, der die Schweiz am Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten wird.

Der erste Gast, der durch das Girlandentor die Bühne betreten durfte, war Robert Häne, Teil des Dreierteams, das vor fünf Jahren den Kräuterlikör Bermontis entwickelt und auf den Markt gebracht hat. Bis Anfang dieses Jahres wurde der Schnaps in Oberuzwil hergestellt. Ende März haben sie ihre eigene Distillery in der Brauerei St.Johann in Neu St.Johann eröffnet.

Maja Scherrer, 14-jährige Harfenspielerin aus Nesslau, war die zweite Toggenburger Persönlichkeit. Sie spielte dem Publikum eine mehrminütige Sonate auf der Harfe vor.

Auch Ski-Asse Mettler und Fischbacher vor Ort

Josua Mettler und Marco Fischbacher waren im Zeltainer zu Gast. Bild: Christiana Sutter

Anschliessend wurde es wieder lauter, Benzingeruch lag in der Luft. Siri Alder durfte auf dem roten Stuhl Platz nehmen. Sie ist Werkstattleiterin bei American Bikes in Bütschwil und Töffrennfahrerin. Auf die Bühne brachte sie auch ihr erstes Motorrad, eine Yamaha Jahrgang 1977. Mit diesem nimmt Siri Alder am Hemberger Bergrennen teil.

Nach einer kurzen Pause startete die Aprés-Ski-Party so richtig durch. Denn jetzt betraten die zwei Lokalmatadoren aus Unterwasser, Marco Fischbacher und Josua Mettler die Bühne. Mettler ist Skieuropacup-Gesamtsieger der Saison 22/23, Fischbacher platzierte sich auf dem 3. Gesamtrang der Riesenslalom-Gesamtwertung. Mit diesen Erfolgen hat sich Josua Mettler einen Startplatz in allen vier Disziplinen im Ski-Weltcup für die kommende Saison gesichert, Marco Fischbacher einen fixen Startplatz im Weltcup des Riesenslaloms.

Was natürlich an einer Aprés-Ski Party nie fehlen darf, ist Stimmungsmusik. Dies veranlasste die Gäste am Schluss des Abends zum Tanzen auf der Bühne.

Diese Woche ist der Zeltainer-Götti Simon Enzler mit seinem Programm drei Mal Gast im Zeltainer. «Die Vorstellungen sind ausverkauft», sagt Martin Sailer. Mit zwei Auftritten am Sonntag von Michael Hazius, dem Puppenspieler, wird die erste Woche im Zeltainer abgeschlossen. Am Nachmittag bespielt Hazius die kleinen Gäste und am frühen Abend kommt er mit seiner frechen Mafia-Echse auf die Bühne.