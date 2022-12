Wildhaus-Alt St.Johann Kalt, kälter, Hintergräppelen: Die Temperatur auf der Obertoggenburger Alp fiel auf -32,4 Grad – eisiger wird es fast nirgends in der Schweiz In der Nacht auf Montag wurden auf der Alp Hintergräppelen in Wildhaus-Alt St.Johann bitterkalte -32,4 Grad Celsius gemessen. Tiefere Temperaturen gebe es im Schweizer Alpenraum auf dieser Höhenlage kaum, sagt ein Experte.

In der Senke in Hintergräppelen bildet sich der Kaltluftsee. Bild: Christiana Sutter

In der Nacht auf Montag wurde es kalt – frostig kalt. Und während die Temperaturen bereits im Flachland in den Minusbereich fielen, legte die Alp Hintergräppelen im westlichen Alpstein noch eine Schippe drauf. In den frühen Morgenstunden wurde dort eine Minimaltemperatur von -32,4 Grad Celsius gemessen. Am eisigsten wurde es im Kanton Bern beim Sägistalsee, wo das Thermometer -40,3 Grad Celsius anzeigte.

Die Alp Hintergräppelen gehört zur Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann und liegt auf 1307 Meter Höhe. Das kleine Tal ist als kältester Ort der Nordostschweiz bekannt. Grund dafür ist seine Lage, umgeben von der nördlichen Alpsteinkette, dem Schwendigrat, dem Mittelberg und dem Lauiberg.

Temperaturminima treten dort auf, wo kalte, schwere Luft vom Berghang hinunter an die tiefste Stelle im Gelände sinkt und liegen bleibt. Wenn es geschneit hat, die Nacht noch dazu klar und windstill ist, kühlt die Luft in der Senke weiter aus. Es entsteht ein Kaltluftsee mit Temperaturen, die niedriger sind als in einer Kühltruhe.

Junge und vielversprechende Messreihe

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist kalte und trockene Polarluft aus dem Norden eingeflossen. Dies hatte fast in der gesamten Schweiz einen Eistag zur Folge und im Gräppelental bildete sich ein Kaltluftsee.

Stephan Vogt, Initiant der Messstation auf der Alp Hintergräppelen. Bild: Adi Lippuner

Stephan Vogt betreibt die Internetseite kaltluftseen.ch und ist Initiant der Messstation Hintergräppelen. Immer wieder sei er über die derart tiefen Minima erstaunt, die seine Messgeräte im Obertoggenburg verzeichnen. Seine Messreihe ist noch jung, seit sechs Jahren dokumentieren Vogts Thermometer in Hintergräppelen die klirrende Kälte. Mit -38,2 Grad Celsius registrierte Stephan Vogt die tiefste Temperatur des Winters 2016/17 in der Schweiz. Der Experte ist überzeugt:

«Im Schweizer Alpenraum gibt es auf dieser Höhenlage kaum einen besseren Ort für derart tiefe Minima als in Hintergräppelen.»

Die Arktis der Nordostschweiz

Ganze acht Grad kälter als im Obertoggenburg wurde es zu Beginn der Woche beim Sägistalsee in den Berner Voralpen. Auch dort sorgt ein Kaltluftsee für eisige Temperaturen. Weshalb es beim Sägistalsee noch ein Stück kälter wurde, weiss Stephan Vogt. Einerseits habe es im Westen am Sonntag früher aufgeklart. «Das hat zur Folge, dass die Temperaturen früher gesunken sind.»

Andererseits liegt der Sägistalsee rund 600 Meter höher als Hintergräppelen. Die Luftmasse, die in der Talsenke ausgekühlt werden müsse, habe damit eine tiefere Ausgangstemperatur. «Das Sägistal hat also einen natürlichen Vorteil gegenüber Hintergräppelen», erklärt Stephan Vogt.

In Gräppelental wurden am frühen Montagmorgen -32,4 Grad gemessen. Bild: Christiana Sutter

Wird der Kaltluftsee in der Hintergräppeler Talsenke in diesem Winter einen neuen Nordostschweizer Kälterekord aufstellen? Die Wetterprognosen versprechen aufziehende Wolken sowie mildere und zunehmend feuchtere Luft aus dem Westen. Beides sei für noch tiefere Minima eher ungünstig, sagt Stephan Vogt. Ob in den nächsten Nächten noch kältere Temperaturen gemessen werden können, wird sich zeigen.