Wildhaus-Alt St.Johann Im September findet in der Horb ein Experimentierlabor statt: «Möchte Jugendlichen zeigen, welche Vorteile ein Handwerksberuf mit sich bringt» Vom 5. bis 23. September können Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse erste Berührungspunkte mit der Berufswelt sammeln.

Simon Tobler ist Leiter Haustechnik bei der Tobler Haustechnik und Metallbau AG. Bild: Franz Steiner

Der Förderverein Energietal Toggenburg organisiert die Durchführung des Experimentierlabors in einem Raum der Firma TechnoWood in der Horb, Alt St.Johann. Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr in Ebnat-Kappel sind diesmal die Schulen von Nesslau und Alt St.Johann-Wildhaus an der Reihe. Auch weitere interessierte Klassen aus dem Toggenburg und im Kanton können das Angebot nutzen.

Es werden rund 300 Teilnehmende erwartet. Pro Schulklasse wird maximal drei Stunden aufgewendet. Die Teilnehmenden sollen das Wissen und die Freude in die Oberstufe mitnehmen, ebenso das Erlangen von Kompetenzen in den Bereichen Klima und Energie.

Die meisten Kinder hatten ein Strahlen im Gesicht

Daniel Schönenberger, Geschäftsleitungsmitglied von TechnoWood, stellte zu Beginn die Firma kurz vor, die unter anderem CNC-Maschinen für die Holzverarbeitung herstellt. Seit 2013 ist ihr Hauptsitz in der Horb. Fünf lokale Toggenburger KMU-Betriebe ­– das sind Tobler Haustechnik und Metallbau AG, der Förderverein Energietal Toggenburg, Bichler und Partner AG, Roth Solartechnik und TechnoWood – benutzen während den drei Wochen das Experimentierlabor als Plattform, um die Mittelstüflerinnen und Mittelstüfler für erste spannende Hightech-Erfahrungen zu begeistern.

Patrizia Egloff, die Präsidentin von Energietal Toggenburg, sagte am Dienstag beim Eröffnungsanlass vor Ort:

«Viele Kinder, die bereits da waren, hatten ein Strahlen im Gesicht. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn sie ihren Eltern erzählen können, wie etwa ein Heizkörper funktioniert.»

Eine Faszination ist das Programmieren eines Namens mit einer CNC-Maschine. Bild: Franz Steiner

Zeigen, welche Vorteile ein Handwerksberuf mit sich bringt

Die Schülerinnen und Schüler können bei TechnoWood einen Schriftzug mit ihrem Namen aus Holz fräsen lassen und dabei die Funktionsweise einer CNC-Maschine kennen lernen. Bei Bichler und Partner kann der Arbeitsbereich der Elektroinstallation und der sichere Umgang mit Strom gelernt werden sowie die Anfertigung eines Verlängerungskabels.

Ein weiteres Experiment kann man bei Tobler Haustechnik und Metallbau AG ausführen; das Wasser mittels Wärme zum Zirkulieren bringen. Der spielerische Umgang mit dem Anschliessen einer Wasserleitung und dem Erzeugen von Energie mit der eigenen Muskelkraft auf dem Generator-Velo ist ein weiteres Highlight, welches die Roth Solartechnik anbietet. Energietal Toggenburg bietet ausserdem einen virtuellen Flug mit einer Drohne durchs Toggenburg sowie einen kniffliger Parcours zum Thema Photovoltaik an. Bei allen Posten werden die Schülerinnen und Schüler mit Fachpersonen der jeweiligen Firma betreut.

Je höher die Tretfrequenz, desto schneller ist das Wasser am richtigen Ort. Hansjörg Roth zeigte vor. Bild: Franz Steiner

Hansjörg Roth, der mit sechs Angestellten im Bereich Photovoltaik tätig ist, meinte:

«Man möchte den Jugendlichen zeigen, welche Vorteile ein Handwerksberuf mit sich bringt und bereits früh das Interesse dafür wecken.»

Gerne hätte er einen Lehrling schon diesen Sommer eingestellt. «Aber Handwerksberufe sind momentan nicht in», so Roth. Immerhin konnte er für den kommenden Sommer einen Lehrling gewinnen.