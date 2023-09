Wildhaus-Alt St.Johann Die Mitwirkung für die überarbeitete Strassenplanung ist angelaufen – der Aufwand war beträchtlich Im Gespräch erklärt ein Vermessungstechniker des ausführenden Ingenieurbüros, was genau nötig war, bis die Pläne für das öffentliche Mitwirkungsverfahren aufgelegt werden konnten. Die Mitwirkung in Wildhaus-Alt St.Johann läuft noch bis zum 18. Oktober.

Wildhaus-Alt St.Johann revidiert seine Gemeindestrassenplanung. Bild: zvg

Seit vergangener Woche läuft in Wildhaus-Alt St.Johann das Mitwirkungsverfahren zur Gesamtüberarbeitung der Gemeindestrassenplanung, inklusive Rad- und Wanderwege. Interessierte können die überarbeiteten Pläne entweder auf der Gemeinde einsehen oder von der Mitwirkungsplattform mitwirken-wildhaus-altstjohann.ch herunterladen. Das kann allerdings dauern – die Pläne sind umfangreich, weil sie wegen einer Gesetzesänderung genauer sein müssen, als bisher.

Wie genau, weiss Hansruedi Schawalder. Er ist Vermessungstechniker beim Ingenieur- und Geometerbüro FKL & Partner. Die Agentur hat die Pläne für die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann aufbereitet, die nun für die Mitwirkung aufgelegt sind. «Auf einem Plan im Verhältnis 1:5000 sieht man nicht, ob eine Strasse einen halben Meter daneben liegt, oder nicht», sagt er. 1:5000 bedeutet, dass ein Zentimeter auf dem Papier 50 Meter in der Natur entspricht.

Nur einer von sechs aufgelegten Plänen: der überarbeitete Gemeindestrassenplan (Dorf) aus der Vogelperspektive. Illustration: FKL & Partner AG

Keine grossen Änderungen – aber 400 davon

Die digitalen Pläne sind deutlich genauer. Das war Teil der Aufgaben von FKL & Partner, erklärt Schawalder. Strassenplan und Bodenbedeckungsplan mussten neu in Einklang gebracht werden – kurz gesagt sollen die Strassenpläne die Realität vor Ort korrekter abbilden. «In Wildhaus-Alt St.Johann kamen so etwa 3000 Differenzen gegenüber der früheren Planung zum Vorschein.» Davon waren 51 Differenzen gross genug, sie der Gemeinde weiterzugeben. «Wenn der Strassenplan nur zwei, drei Zentimeter daneben liegt, muss man die Gemeinde nicht damit behelligen», sagt Schawalder.

Was nun schlussendlich noch bis zum 18. Oktober für die Mitwirkung aufliegt, beinhalte etwas über 400 Änderungen an der alten Planung, sagt Thomas Diezig Er ist Leiter der Bauverwaltung von Wildhaus-Alt St.Johann. «Grosse Änderungen gibt es nicht – weder werden Strassen neu klassiert oder neue Strassenverläufe aufgelegt.» Zu einem Grossteil sei es eine Harmonisierung zwischen dem, was tatsächlich vorliegt, und was in der alten Planung fehlerhaft dokumentiert war. «Etwa bei der Klassierung einzelner Wanderwege», so Diezig.

Ein grosser Teil der Anpassungen betrifft Wanderwege auf Gemeindeboden. Bild: Aylin Erol

Mitwirkung als Mittel gegen Einsprachen

Die Gemeinde sichtete die bereinigte Strassenplanung und tauschte sich mit dem Ingenieurbüro aus. «Wenn zum Beispiel Parzellen betroffen sind, dann muss man das direkt mit der Gemeinde besprechen», sagt Hansruedi Schawalder. Im Anschluss lieferte die Gemeinde ihr Feedback, das dann von ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen in die Pläne eingearbeitet wurde.

Anschliessend gingen die Pläne zur Vorprüfung an den Kanton. «Jetzt geht es darum, dass die Bewohnenden von Wildhaus-Alt St.Johann drauf schauen können, auf ‹ihre› Strassen, und sich sagen können: Das passt so, oder nicht», sagt Hansruedi Schawalder. Sollten so weitere Unstimmigkeiten gefunden werden, werden diese bereinigt. Dies geschehe mit Vorteil vor der offiziellen Auflage der Pläne. Er sagt: «So vermeidet man zeitaufwendige Einsprachen.»

Das ist auch für Thomas Diezig ein wichtiges Anliegen. Rechtlich hätte es gereicht, wenn die Gemeinde einfach die soweit «fertigen» Pläne aufgelegt hätte. Stattdessen liess sie auch die Aufarbeitungen im Geoportal des Kantons veröffentlichen , sagt der Leiter der Bauverwaltung. «Wir müssen die Leute abholen, damit möglichst viel Mitwirkung geschieht.»