Wildhaus-Alt St. Johann Kein Maximallohn für den Gemeindepräsidenten und gleiche Parkgebühren für alle: Bürgerversammlung lieferte viel Gesprächsstoff Eine Rechnung, die um 1,35 Mio. Franken besser abschliesst als budgetiert und rund 23,5 Mio. Franken Eigenkapital: Die Bürgerversammlung von Wildhaus-Alt St. Johann durfte einen erfreulichen Jahresabschluss genehmigen. Viel zu reden und diskutieren gab anderes.

Persönliche Begrüssung: Gemeindepräsident Rolf Züllig heisst das Ehepaar Martin und Elsbeth Feuer beim Eingang zum Chuchitobelsaal willkommen. Bild: Adi Lippuner

114 Stimmberechtigte (6,4 Prozent), liessen sich am Montag über die letzte Jahresrechnung des zurücktretenden Gemeindepräsidenten von Wildhaus-Alt St. Johann, Rolf Züllig, informieren. Der Jahresgewinn liegt bei knapp 663’000 Franken und weist eine Besserstellung gegenüber dem Budget 2022 von 1,35 Millionen Franken aus. Mit der Gewinnzuweisung an die Ausgleichsreserve verfügt die Gemeinde per Ende 2022 über ein Eigenkapital von gut 23,5 Millionen Franken.

Fehlende Kompetenz

Im September wird entschieden, wer Zülligs Nachfolge antritt. Hinsichtlich des Wechsels hatten Peter Bühler und Arnold Alpiger einen Antrag eingereicht der eine Begrenzung des Jahresgehalts auf 160'000 Franken verlangt. «Dies liegt nicht in der Kompetenz der Bürgerversammlung, sondern wird durch den Gemeinderat festgelegt», sagte Rolf Züllig, der den Antrag als Anregung aufnehmen will.

Den grössten Anteil der Ausgaben macht, mit 29 Prozent, die Bildung aus. «Unsere Kinder und Jugendlichen sind wichtig. Dennoch stehen wir, im Vergleich zu anderen Gemeinden, die bis zur Hälfte ihres Budgets dafür aufwenden, gut da», sagte Züllig. Auch die gestiegene Nachfrage nach Anschlüssen an den Wärmeverbund Wildhaus dürfe positiv gewertet werden.

Der scheidende Gemeindepräsident Rolf Züllig Bild: Adi Lippuner

Mit einer geballten Ladung von Informationen - es ging um die Anpassungen der Postautohaltestellen in Wildhaus und Unterwasser gemäss Behindertengleichstellungs-Gesetz, um die Parkplatzsituation in der Schwendi und die zu prüfenden Lösung «Rufbussystem» - leitete Rolf Züllig zur Umfrage über.

«Funkstille» und Parkplatzgebühren

Einer der Anwesenden wollte wissen, weshalb um den geplanten Neubau eines Alters- und Pflegeheims in Unterwasser «Funkstille» herrsche. «Wir haben eine Informationsveranstaltung durchgeführt, Ziel ist es, im Schellenriemen zu bauen. Bis es aber soweit ist, braucht es eine Vielzahl von Entscheidungsschritten,» so Züllig. Eine Einwohnerin wünschte sich eine «Pauschale», damit auf allen bewirtschafteten Parkplätzen in der Gemeinde parkiert werden könne. «Das ist nicht einfach zu realisieren. Das Konzept der Parkplatzbewirtschaftung sieht vor, dass Einheimische und Gäste gleich behandelt werden müssen,» erklärte der Gemeindepräsident.

Weitere Fragen drehten sich um die Sanierung der Säntisthur, wobei Rolf Züllig darauf hinwies, dass da auch die Sanierung der Strassen einbezogen werden müsse. Als nächstes werde ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt.