Wildhaus-Alt St.Johann Kanton St.Gallen reicht Baugesuch für Klanghaus Toggenburg ein – Strassenbauarbeiten beginnen im Sommer Der Kanton St.Gallen hat bei der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann das Baugesuch für das Klanghaus Toggenburg eingereicht. Der Baubeginn für den Holzbau ist für 2022 vorgesehen. Voraussichtlich Ende 2024 will der Kanton das Klanghaus fertigstellen.

So soll das Klanghaus Toggenburg dereinst aussehen. Visualisierung: PD

(sk/bro) Das Klanghaus soll am heutigen Standort des Hotels Seegüetli am Schwendisee oberhalb von Unterwasser entstehen. Im Vergleich zum Hotel werde das Klanghaus weiter entfernt vom See erstellt. «Deshalb müssen in einem ersten Schritt die heutige Strasse verlegt und das Hotel Seegüetli abgerissen werden», schreibt die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen am Donnerstag in einem Communiqué. Die Strassenbauarbeiten starten im Sommer 2021.

Für die Realisierung des Klanghauses hat der Kanton nun das Baugesuch bei der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann eingereicht. Der Baubeginn für den Holzbau ist für 2022 vorgesehen. Voraussichtlich Ende 2024 will der Kanton das Klanghaus fertigstellen.

Tradition und Brauchtum

Mit dem neuen Klanghaus entstehe im oberen Toggenburg am Schwendisee ein weit beachtetes musikalisches und architektonisches Zentrum für Naturtonmusik, das die Klangwelt Toggenburg um ein aussergewöhnliches, neues und wichtiges Angebot bereichere. Als Klangwerkstatt mit einzigartiger Akustik werde das Klanghaus sowohl professionelle Musikerinnen und Musiker als auch Laien aus nah und fern für Proben, Kurse und Experimente anziehen, teilt der Kanton weiter mit.

Das Klanghaus ist eingebunden in das touristische Gesamtkonzept «Klangcampus». Dieses habe zum Ziel, die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und die Zusammenarbeit von lokalem Gewerbe, Toggenburg Tourismus und der Stiftung Klangwelt zu fördern. Im Gebiet Schwendi würden jährlich 100'000 Gäste erwartet. Die jährliche Wertschöpfung soll gemäss Kanton auf 50 Millionen Franken ausgebaut werden. «Die Gäste sollen Tradition und Brauchtum in der unversehrten Natur erfahren können», heisst es weiter.

Das Projekt Klangcampus befinde sich zurzeit in der Aufbau- und Entwicklungsphase. Ermöglicht würden die konzeptionellen Vorbereitungsarbeiten durch finanzielle Fördermittel im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) von Bund und Kanton St.Gallen.

23,3 Millionen Gesamtkosten

Die Gesamtkosten für den Bau des Klanghauses betragen 23,3 Millionen Franken. Davon finanziert die Klangwelt Toggenburg 1 Million Franken. Für den Kanton verbleiben Kosten von 22,3 Millionen Franken. Die Stiftung Klangwelt Toggenburg wird das Klanghaus betreiben. Für die Finanzierung des laufenden Betriebs stellen gemäss Kanton private und institutionelle Spenderinnen und Spender 5,3 Millionen Franken zur Verfügung.