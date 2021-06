(sas) «Skiresort» ist mit mehr als 5900 Einträgen das weltweit grösste Testportal von Skigebieten. Der überwiegende Teil von diesen wird gemäss Geschäftsführer Oliver Kern aufgrund von festgelegten Kriterien automatisch bewertet.

Von rund 450 grösseren Destinationen, darunter auch Wildhaus und Chäserrugg, erstellen Oliver Kern und sein Team Testberichte. Dabei werden 18 Kriterien in die Bewertung einbezogen. Das Ziel sei, dass Besucherinnen und Besucher vergleichen können, was ihnen bei der Auswahl beispielsweise für einen Ferienort helfen kann.

Einmal im Jahr kürt «Skiresort» die Testsieger in verschiedenen Kategorien. Bestes Gletscherskigebiet 2021 wurde Kitzsteinhorn in Österreich. Das beste Panorama gibt es in Zermatt zu geniessen, als die beste schwarze Abfahrt gilt die Black Diamond Slope in Arosa und das Zillertal darf sich als bestes Skital fühlen.