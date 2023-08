Wildhaus 26 Grad und mehr: Auch dem Obertoggenburg setzen die Temperaturen zu Es ist heiss in der Schweiz. Auch höher gelegene Dörfer wie Wildhaus bleiben nicht verschont. Die Bewohner und Touristen machen aber das beste draus – wenn man sie denn überhaupt auf der Strasse antrifft.

Die Temperaturen in Wildhaus sind nicht nur hoch, es ist auch sehr feucht. Die Churfirsten verblassen stark. Bild: Yasmin Stamm

Die Hitzewelle überrollt seit Tagen die Schweiz. Bei Temperaturen von 35 Grad und mehr fragt man sich dann doch schnell, was man denn jetzt noch machen könnte. Viele Leute flüchten daher in die Höhe, um dort das Wetter geniessen zu können. Sie wollen nicht den ganzen Tag daheim im Haus sitzen und abwarten, bis es abends wieder etwas kühler wird. Doch: Auch in den Bergen kann es heiss werden.

Nur beim Einkauf anzutreffen

Am Donnerstagvormittag herrschen um elf Uhr schon 26 Grad. Bis zum Abend sollen es noch vier Grad mehr werden. Zwar ist das etwas kühler als die Tage davor, doch trotzdem noch sehr warm. Dazu kommt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit.

«Es ist sehr tüppig», sagt einer der wenigen Passanten, welche auf der Strasse anzutreffen sind. Die letzten Tage seien sehr hart gewesen. Umso mehr freue er sich auf die kühleren Tage zum Wochenende hin.

Es sind kaum Personen in Wildhaus anzutreffen. Viele bleiben drinnen im Kühlen. Bild: Yasmin Stamm

Eine ältere Passantin kommt gerade vom Einkauf. Diesen hat sie in Wattwil getätigt. «Ich war seit Samstag nicht mehr einkaufen», sagt sie und lacht. Es sei viel zu heiss gewesen, um so einen langen Weg auf sich zu nehmen. «Doch vor dem Mittag ist es ja etwas kühler und ich wollte noch vor dem grossen Gewitter gehen.»

Sie beeilt sich, in den Schatten zu kommen. «Mich hört man nie jammern», sagt die Dame. Sie versuche sich immer so gut wie möglich anzupassen. Doch belastet sei sie durch die Temperaturen schon.

Andere Aktivitäten als sonst

Auch Touristen sind in Wildhaus am Donnerstag kaum welche anzutreffen. Doch laut Olivia Hug von Toggenburg Tourismus seien nicht weniger da. «Touristen haben wir genau so viele wie immer. Doch sie gehen anderen Aktivitäten nach.»

Statt grosse Wanderungen zu machen, gehen sie lieber in die Wälder oder die Badi, um sich etwas abzukühlen. Auch die Berge, auf die man mit der Bahn kann, sind sehr beliebt. «Oben ist es meist etwas kühler und windiger», sagt Hug.

Auch seien viele Personen eher am Morgen und Vormittag unterwegs, wenn es noch nicht ganz so heiss ist. «Gegen 16 Uhr kehren dann die meisten wieder zurück ins Dorf.»

Bei der Talstation der Sesselbahn Wildhaus – Oberdorf ist es auch sehr ruhig. Ein Paar kommt gerade mit dem Bike an. «Auf dem Fahrrad hat man zum Glück etwas Gegenwind», sagt der Mann. Sonst sei diese feuchte Hitze unerträglich.

Auf das angekündigte Gewitter freuen sich aber die wenigen Menschen, die man gegen Mittag in Wildhaus antrifft. Das gute Wetter sei zwar schön gewesen, doch etwas tiefere Temperaturen würden nicht schaden. «Es tut ja nicht nur uns, sondern auch den Pflanzen gut», so die ältere Dame mit dem Einkauf.