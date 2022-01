WIL Zahlreiche Vandalenakte bei Schulhäusern und beim Weier Nachdem es einige Zeit lang in Wil in Bezug auf Sachbeschädigungen ruhig gewesen war, werden in jüngster Zeit vermehrt solche Taten begangen. Die Stadt Wil droht, dass sie Sachbeschädigungen konsequent bei der Polizei anzeigt.

In jüngster Zeit gab es wieder mehr Sachbeschädigungen an städtischen Gebäuden in Wil. Bild: Stadtkanzlei

In jüngster Vergangenheit ist es vermehrt zu Sachbeschädigungen in der Stadt Wil gekommen. So gab es kürzlich diverse Sprayereien beim Lindenhofschulhaus, beim Mattschulhaus und beim Weier. Die Stadt Wil dulde ein derartiges Verhalten nicht, teilt die Medienstelle der Stadt am Montagmorgen mit.

Sachschaden von tausenden von Franken

Die Sprayereien seien nicht die einzigen Vandalenakte, die in der letzten Zeit begangen wurden. Als Beispiele werden genannt, dass Briefkästen gesprengt und Oblichter einer Sporthalle eingeschlagen wurden. Weiter sei ein gedeckter Holzunterstand angezündet worden.

Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere tausend Franken. Dieses Verhalten werde nicht akzeptiert. Die Stadt Wil bitte Zeugen, derartige Vorfälle jeweils umgehend der Polizei zu melden, schreibt die Medienstelle.

Schon früher Sachbeschädigungen

Auch in der Vergangenheit ist es demnach immer wieder zu Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum gekommen. Obwohl die Täter in vielen Fällen gefasst worden seien, hätten die Vorfälle nun aber wieder ein grösseres Ausmass angenommen. Jede Straftat werde konsequent zur Anzeige gebracht und der entstandene finanzielle Schaden sei von den Tätern vollumfänglich zu begleichen. (sk/mkn)