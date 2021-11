«Wir sind noch nicht über dem Berg»: Parlament stärkt Thurvita in der Krisenzeit den Rücken

Sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr kostet die Pandemie die Thurvita AG rund eine Million Franken. Die Parteien stellen ihr trotzdem durchs Band ein gutes Zeugnis aus. An seiner Sitzung stimmte das Parlament zudem für die Abschaffung des Schulrats und hob die Alterslimite für das Jugendparlament auf 25 Jahre an.