Wil: Weitere Brandstiftungen und Schmierereien begangen

Am Samstag (04.07.2020), in der Zeit um Mitternacht, ist am Kaiserlindenweg ein mobiles Toilettenhaus in Brand gesteckt worden. Im nahen Umfeld fanden sich Schmierereien. Die Kantonspolizei St.Gallen berichtete darüber. Wie sich nun herausstellte, kam es an drei weiteren Örtlichkeiten in Wil zu ähnlich gelagerten Tatbeständen.