Wil Von Barbiepuppen und Bienen – warum sie im Juni in der Äbtestadt Vollgas geben Am 26. Juni findet der Wiler Solarcup bereits zum 23. Mal statt. Teilnehmende Eltern und zahlreiche Kinder erhalten dabei Tipps, was den Aufbau ihrer Solarmobile betrifft.

Basteln und Arbeiten mit Fachmann Markus Aepli. Tim Patrick Ramsperger und Raphael Welles (von links) sind mit Herzblut dabei. Bild: Christoph Heer

Schon zum 23. Mal findet am 26. Juni vor dem Alleeschulhaus der Wiler Solarcup statt. Am Vormittag werden die Schulen gegeneinander antreten, am Nachmittag kann sich dann die Wiler Bevölkerung messen. Dank der Energiestadt Wil können der Wiler Bevölkerung wiederum Bausätze gesponsert werden.

Die Vorfreude darauf war schon jetzt riesig, das bemerkte man am Mittwochnachmittag in der Werkstatt des Alleeschulhauses. Unter der fachkundigen Anleitung von Markus Aepli löteten, klebten, schraubten und bastelten viele Kinder und Erwachsene an ihren Solarmobilen. Markus Aeppli betont, dass die Mobile zu Hause gebaut werden: Er sagt:

«An diesem Nachmittag bieten wir einfach Hilfe und Unterstützung an, für diejenigen, die irgendwo ein Problem haben.»

Der bekannte Tüftler ist sich bewusst, dass man nicht unbedingt Vorkenntnisse in Elektrotechnik oder im Solarwesen braucht. «Von Vorteil ist es sicherlich. Aber was man nicht weiss, kann man sich auch gut erarbeiten. Wichtig ist, dass man Interesse daran hat.» Auffallend sei immer wieder, dass oft auch die Eltern in einen Bastelrausch geraten. «Das stimmt, man muss sie dann jeweils etwas bremsen», sagt Aepli lachend.

Bienen, Barbies oder gar BMW

Am besagten Baunachmittag arbeiteten die Kinder hochkonzentriert und stets unter den wachsamen Augen von Markus Aepli. Wie die Solarmobile in knapp einem Monat an den Start gehen, ist noch nicht sichtbar. Doch man weiss aus den vorangegangenen Jahren, dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.

Es darf auch mal eine Barbiepuppe als Solarmobil sein. Bild: Christoph Heer

«Was unbedingt eingehalten werden muss, sind die Verwendung unserer Motoren und Solarzellen, alles andere dürfen die ‹Autobauer› nach eigenem Vermögen erbauen.» Aepli verweist auf die Bilder von früheren Wiler Solarcups. Das sieht man Bienen, Barbies, BMWs oder auch mal einen Wanderschuh, welche in die Rennen starten. Zu hoffen bleibt, dass der Wettergott Ende Juni mitspielt, bei Sonnenschein flitzen die Mobile selbstredend auf und davon.

Tim Patrick Ramsperger (9) und Raphael Welles (9), beide aus Wil, freuen sich, wenn sie ihre Autos an den Start bringen können. Aber schon jetzt haben sie viel Spass mit löten, schrauben und Kabel nach Längenvorgaben zuzuschneiden. Die Solartechnik hat es den beiden angetan und in wenigen Wochen werden sie mit viel Euphorie am Wettrennen teilnehmen. Bis dato sind rund 20 Familien und 40 Schulen angemeldet. Mehr Informationen: www.stadtwil.ch.