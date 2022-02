Wil-Toggenburg «Was wäre die katholische Kirche ohne die Frauen»: Weibliche Interimslösung für den Sakristanen-Verband Kreis 4 Der Präsident der Abteilung Wil-Toggenburg des Sakristanen-Verbands ist zurückgetreten. Eine definitive Nachfolgelösung wurde nicht gefunden.

Der scheidende Präsident Patrik Stillhart, Aktuarin Marlene Looser, Kassierin Ursula Holenstein, die neu gewählten Vorstandsfrauen Margrit Schildknecht und Gertrud Rüegg und Fähnrich Gebhard Scheiwiller (von links). Bild: Adi Lippuner

Patrik Stillhart, Präsident des regionalen Sakristanen-Verbands, stellt sein Amt zur Verfügung. Der ehemalige Sakristan in Bütschwil, der heute in Mols am Walensee wohnt, sagte zur Begründung: «Ich wohne und arbeite nicht mehr im Kreis 4 und bin zudem seit 2017 auch Kantonalpräsident.» Der Kreis 4 umfasst die Region Wil-Toggenburg. Am Mittwoch trafen sich 59 Stimmberechtigte der insgesamt 84 Mitglieder in der Wildhauser Mehrzweckhalle Chuchitobel zur Versammlung.

Trotz intensiver Suche nach einer Nachfolge habe er nur Absagen erhalten, sagte Stillhart. Auch an der Versammlung stellte sich niemand spontan zur Wahl. Mit dem Rücktritt von Kassier Markus Schönenberger wurde zudem auch dieses Amt vakant.

Die Interimslösung präsentiert sich wie folgt: Vier Frauen, es sind dies Ursula Holenstein (Gähwil), bisher Beisitzerin, neu Kassierin, Marlene Looser (Wildhaus), Aktuarin, und die beiden neu in den Vorstand gewählten Gertrud Rüegg (Lenggenwil) und Margrit Schildknecht (Flawil) werden den Verband gemeinsam leiten. Dazu passt die Aussage von Ursula Holenstein:

«Was wäre die katholische Kirche ohne die Frauen.»

Auch der Fähnrich sucht nach einem Nachfolger

Bei der Verabschiedung von Patrik Stillhart war zu erfahren, dass er 2011 in den Vorstand gewählt wurde, zwei Jahre später das Präsidium des Kreises 4 übernahm und sich 2017 auch für die Aufgabe als Kantonalpräsident zur Verfügung stellte. «Nach dieser Wahl habe ich versucht, eine Nachfolgeregelung zu treffen, erhielt aber immer nur Absagen.» Die Hoffnung, dass entweder eine der vier Vorstandsfrauen oder Interessenten aus dem Verband das Präsidium übernehmen, bleibe, so Patrik Stillhart.

Bestätigt wurde Fähnrich Gebhard Scheiwiller (Wil), wobei auch er dieses Amt gerne weitergeben würde, bisher aber keinen Nachfolger finden konnte. Ehrungen für 20 und 30 Jahre Tätigkeit als Sakristanin oder Sakristan sowie die Erledigung der statutarischen Geschäfte prägten den offiziellen Teil der Versammlung.