Wiederbelebung Mächtig was los im Städtli: Der «Super Saturday» füllt Lichtensteig mit Leben Gemeinde, Vereine und Organisationen zeigten am Samstag, wie sie dem Städtchen frischen Wind einhauchen wollen – unter anderem mit einem Kulinarik-Laden und einer neuen Boulder-Wand.

Im Minimanufakturladen herrscht während des Eröffnungstages emsiges Treiben. Bild: Fabio Giger

Am vergangenen Wochenende machte das selbst ernannte «Macherstädtli» seinem Namen alle Ehre. Unter dem Motto «Super Saturday» fanden in Lichtensteig Konzerte, Stadtführungen, ein Frühlingsmarkt und viele weitere Anlässe statt. Mitunter ein Highlight: Die Eröffnung des Selbstbedienungsladens «Mini-Manufakturladen» im Herzen des Städtchens.

Stadtpräsident Matthias Müller freut sich über einen gelungenen Super-Saturday bei sonnigem Wetter. Bild: Fabio Giger

Wo früher das Möbelgeschäft Bleiker Tische, Sofas und Betten ausstellte, verkaufen in den nächsten sechs Monaten insgesamt 16 Schweizer Produzentinnen und Produzenten kulinarische Spezialitäten und ausgefallene Lebensmittel. Die Produktpalette im Pop-up-Store reicht von Linsen-Burger-Mischungen, Insekten-Snacks und Dattel-Pralinen bis hin zu tiefgekühlten Bio-Pizzas oder Proteinpulver aus Schweizer Molke.

Persönliche Beratung der Produzenten

«Lichtensteig soll ein Ort der Kulinarik werden», sagt Tobias Kobelt. Er ist Mitinitiator des Pop-up-Stores und Mitglied bei «Ort für Macher*innen», dem Verein hinter der Organisation des Ladens. «Wir wollen hier neuartige Produkte aus der Schweiz anbieten, die es in dieser Form noch nicht gibt.» Die ausgewählten Produzentinnen kommen aus dem Toggenburg, der Ostschweiz und aus Zürich. Immer am letzten Samstag im Monat stehen sie persönlich im Laden und stellen ihre Köstlichkeiten vor.

Patricia Buzov und Tobias Kobelt vom Verein «Ort für Macher*innen». Buzov wird den Laden jeweils freitags und samstags betreuen. Bild: Fabio Giger

«Es ist ein guter Tag, der zeigt, dass die Wiederbelebung Lichtensteigs vorankommt», freut sich Stadtpräsident Matthias Müller. Im Januar erhielt das Städtchen den Wakkerpreis 2023, mit dem der Schweizer Heimatschutz alljährlich den Ortsbildschutz politischer Gemeinden auszeichnet.

Lichtensteig als Vorbild und Inspiration

Dies beeindruckt bis «ennet» der Schweizer Grenze. Alica Clemens und Nadja Kögel sind extra aus Tengen (D) angereist. «Zur Inspiration», wie sie sagen. Die beiden Frauen werden in ihrer Heimat mit Freunden ein altes Schloss wiederbeleben – und nehmen sich dabei Lichtensteig als Vorbild. Clemens sagt: «Man beschäftigt sich hier sehr mit zukunftsrelevanten Themen wie der regionalen Nahrungsmittelproduktion oder der Nutzung alter Fabrikhallen.»

Alica Clemens und Nadja Kögel sind aus Tengen (D) angereist. Sie leiten ein eigenes Wiederbelebungsprojekt. Sie sind angetan von den Bemühungen der Politik, Vereine und Privatpersonen. Bild: Fabio Giger

Zur Wiederbelebung der Textilhalle am Stadtufer trägt auch Andreas Ganz bei. Er und seine Kollegen des Vereins «Boulder-Eggä» haben gemeinsam eine Boulder-Wand gebaut. «Bouldern ist wie Klettern, einfach ohne Sicherung und bis auf maximal vier Meter Höhe», erklärt Ganz. Eine dicke Matte fängt die herunterspringenden Boulderer auf.

Fleiss hat sich gelohnt

Die Idee für die Boulder-Ecke kam Andreas Ganz, als er nach Lichtensteig zog und seine private Wand am alten Wohnort abbrechen musste. «Ich habe in den sozialen Medien nach anderen begeisterten Kletterern gesucht», sagt Ganz. Zu acht hätten sie dann einen Verein gegründet und die Boulderwand gebaut. Wer dem Verein neu beitreten möchte, sei herzlich willkommen.

Andreas Ganz präsidiert den Verein «Boulder-Eggä». Die neue Boulder-Wand in der alten Textilfabrik hat er mit seinen Vereinskollegen selbst gebaut. Bild: Fabio Giger

Um Boulder-Nachwuchs muss er sich wohl aber keine Sorgen machen. Rund zwei Dutzend Kinder kraxeln sich an den Wänden mit den farbigen Griffen hoch. «Schön zu sehen, dass unsere Arbeit so gut ankommt», sagt Ganz und versucht sich selbst an einer der Wände. Er will hoch hinaus, genauso wie die ganze Gemeinde Lichtensteig.